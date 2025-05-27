Фитнес-тренер из Таллинна предлагает эротические услуги за дополнительную плату

В мире фитнеса, похоже, набирает популярность совершенно новая тенденция - занятия спортом со «счастливым концом». А может, и нет - кто знает. Во всяком случае, недавно с подобным столкнулся мужчина в возрасте 50 лет, который по совету коллеги отправился к одной женщине-тренеру по фитнесу, просто чтобы привести себя в форму. Однако занятие приняло совершенно иной оборот, сообщает Nelli Teataja.
Коллега, конечно же, не предупредил Лаури (имя изменено) заранее о том, что такая приватная тренировка может закончиться чем-то совсем другим и куда более веселым. Он лишь похвалил тренера - сказал, что она очень красивая, энергичная женщина в возрасте за 30 с большим опытом. Она тщательно следит и за своей внешностью и фигурой, регулярно посещая тренажерный зал.
Форма нуждалась в корректировке
Поскольку Лаури нужно было подтянуть форму, он не имел ничего против физической нагрузки. Утренней зарядки явно было недостаточно, чтобы оставаться в хорошей форме. Поэтому он решил записаться к персональному тренеру и заодно перенять несколько полезных привычек. Что, к слову, было не так просто: время тренировок нужно было бронировать заранее, а фитнес-инструктор за день принимала лишь несколько клиентов.
Когда контакт был налажен, Лаури незадолго до встречи получил на мобильный телефон игривое СМС-сообщение: «Хочешь потренироваться с загорелой девушкой? Тогда приходи ровно в назначенное время. Возьми подходящую спортивную одежду и не забудь деньги».
Персональная тренировка в стильной квартире
Адрес Лаури уже точно не помнит. Но тренировка проходила в современном жилом доме, где-то рядом с торговым центром Viru Keskus и остановкой Hobujaama.
Как выяснилось, это была уютная квартира, принадлежащая самому тренеру. На полу лежал большой зеленый коврик, на котором одному или вдвоем вполне хватало места, чтобы выполнять различные упражнения.
Фоном играла подходящая для занятия спортом музыка: не слишком интенсивная, скорее слегка расслабляющая, как позже отметил Лаури.
Ухоженная и знающая свое дело женщина-тренер
К большому удивлению Лаури, женщина действительно оказалась очень симпатичным профессионалом, в отличной спортивной форме. Несмотря на то, что она была родом из Ида-Вирумаа, эстонским языком тренер владела свободно.
Она сказала, что ее зовут Светлана (имя изменено) и без лишних разговоров сразу перешла к делу.
Сначала она показала серию упражнений лежа на животе, затем - на спине, а потом - стоя. Некоторые из них Лаури показались трудными, о других он до этого даже не знал. После этого Светлана попросила Лаури максимально точно повторить все упражнения, а затем сказала ему встать рядом, чтобы выполнять движения в паре.
Поскольку Светлана в своей спортивной одежде выглядела довольно соблазнительно, у подопечного в какой-то момент возникла, мягко говоря, физиологическая реакция. Это, конечно же, не ускользнуло от внимания фитнес-тренера, и она с доброй усмешкой это заметила.
Тренировка, которая плавно перешла в массаж
Когда основная тренировка, длившаяся около получаса или чуть больше, закончилась, Светлана вдруг сделала Лаури совершенно неожиданное предложение: «Не хочешь ли ты испытать нечто более захватывающее и приятное? Например, эротический массаж тела к телу. Мы могли бы сделать его прямо здесь, на коврике, но, конечно, тебе придется заплатить мне сверху. И сначала прими душ», - плавно перевела фитнес-тренер тему тренировки на эротику.
Поскольку она была очень соблазнительной, а у Лаури как раз был день зарплаты, он не смог устоять перед искушением.
Предложение «фитнес-тренировка и эротический массаж» обошелся ему в сто евро, но Лаури ни о чем не пожалел. Это того стоило. Во время массажа Светлана обнажила грудь, но оставила на себе «сексуальные белые трусики». Сам массаж длился не более четверти часа, нежные прикосновения и ласки женщины быстро довели Лаури до кульминации.
После тренировки - чай и сладости
После комплексной услуги Светлана угостила Лаури чашкой чая и сладостями. Они проговорили о всяком разном около часа, никуда не торопясь. Когда же Лаури наконец спросил, можно ли с ней регулярно заниматься спортом, за сколько дней нужно бронировать время и возможно ли получить клиентскую карту со скидками, тренер рассмеялась.
«Посмотрим. Ничего обещать не могу. Напиши СМС или позвони», - сдержанно ответила фитнес-тренер.
Лаури в любом случае уже надеется после следующей зарплаты снова испытать этот двойной сервис - новаторскую фитнес-тренировку.