Фитнес-тренер из Таллинна предлагает эротические услуги за дополнительную плату

Фоном играла подходящая для занятия спортом музыка: не слишком интенсивная, скорее слегка расслабляющая, как позже отметил Лаури.

Ухоженная и знающая свое дело женщина-тренер

К большому удивлению Лаури, женщина действительно оказалась очень симпатичным профессионалом, в отличной спортивной форме. Несмотря на то, что она была родом из Ида-Вирумаа, эстонским языком тренер владела свободно.

Она сказала, что ее зовут Светлана (имя изменено) и без лишних разговоров сразу перешла к делу.

Сначала она показала серию упражнений лежа на животе, затем - на спине, а потом - стоя. Некоторые из них Лаури показались трудными, о других он до этого даже не знал. После этого Светлана попросила Лаури максимально точно повторить все упражнения, а затем сказала ему встать рядом, чтобы выполнять движения в паре.

Поскольку Светлана в своей спортивной одежде выглядела довольно соблазнительно, у подопечного в какой-то момент возникла, мягко говоря, физиологическая реакция. Это, конечно же, не ускользнуло от внимания фитнес-тренера, и она с доброй усмешкой это заметила.

Тренировка, которая плавно перешла в массаж