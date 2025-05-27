Марина Калюранд о потере сына: с годами боль притупляется, но не проходит

В 2019 году редакция Elu24 пересказала интервью с Мариной Калюранд, в котором она вспоминала трагический случай: в день восстановления независимости Эстонии, 20 августа 1991 года, она потеряла своего семилетнего сына. Тогда в интервью ERR Марина Калюранд отметила, что только теперь может говорить об этом без слез.

«Сейчас я уже могу говорить об этом так, что не плачу, но я никогда этого не забуду. Это чувство всегда в моем сердце - словно нож. Иногда этот нож поворачивается, иногда нет, и порой я могу разрыдаться. Он был нашим старшим сыном, и таким останется», - так описывала свои чувства Калюранд в том интервью.