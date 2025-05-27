Марина Калюранд о потере сына: с годами боль притупляется, но не проходит

В интервью изданию Eesti Naine политик Марина Калюранд, потерявшая сына в результате несчастного случая в 1991 году, рассказала, что эта тема для нее до сих пор очень болезненна и, хотя со временем боль притупляется, она не исчезает.
В 2019 году редакция Elu24 пересказала интервью с Мариной Калюранд, в котором она вспоминала трагический случай: в день восстановления независимости Эстонии, 20 августа 1991 года, она потеряла своего семилетнего сына. Тогда в интервью ERR Марина Калюранд отметила, что только теперь может говорить об этом без слез.