В Европе станет проще купить билеты на международные поезда

Как сообщает немецкий вещатель Tagesschau, с осени к этой системе продаж будут подключены первые зарубежные железные дороги, включая главного перевозчика Германии Deutsche Bahn.

«Теперь я смогу забронировать международную поездку так же легко, как и внутреннюю», - рассказал в комментарии dpa член совета директоров по междугородним перевозкам в DB Михаэль Петерсон.

Первоначально, помимо немецких железных дорог, к системе также подключатся австрийская ÖBB и швейцарская SBB, однако в течение нескольких месяцев к ним также будут добавлены новые партнеры.

«Мы ожидаем, что к концу следующего года Европа будет подключена практически везде. Это приближает нас к большой цели», - добавил Петерсон.

Таким образом, по его словам, бронирование билетов по всей Европе - будь то из Осло в Афины или из Варшавы в Барселону - будет возможно в один клик через обычные каналы продаж.

Сейчас же билеты на поездки через границу внутри ЕС часто приходится приобретать отдельно, т. е. один билет на немецкий участок и один или несколько на зарубежные участки. Это не только неудобно, но и нарушает права пассажиров, например, в случае опоздания на стыковочный поезд - путешественникам чаще всего приходится покупать новые билеты, если они опоздывают на поезд из-за задержки.

Петерсон обещает, что в будущем выдавать два и более билета будут только в исключительных случаях.