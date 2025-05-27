НОВЫЙ ТРЕНД Что это за игрушки, покорившие сердца миллионов людей по всему миру?

Если вам кажется, что вы уже видели в интернете​ все - подождите, пока не познакомитесь с Labubu. Эти яркие и пушистые игрушки стремительно набирают популярность в TikTok, на фестивалях и даже в социальных сетях некоторых брутальных мужчин. Почему их носят как награды или медали, и как они стали одним из самых обсуждаемых модных явлений в мире? Давайте разбираться.