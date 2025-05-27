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Вт, 27.05.2025
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НОВЫЙ ТРЕНД Что это за игрушки, покорившие сердца миллионов людей по всему миру?

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Если вам кажется, что вы уже видели в интернете​ все - подождите, пока не познакомитесь с Labubu. Эти яркие и пушистые игрушки стремительно набирают популярность в TikTok, на фестивалях и даже в социальных сетях некоторых брутальных мужчин. Почему их носят как награды или медали, и как они стали одним из самых обсуждаемых модных явлений в мире? Давайте разбираться.

До сих пор Labubu казались просто детской поделкой или забавой из TikTok, но теперь эти яркие, пушистые игрушки превратились в модное явление - их можно заметить на рюкзаках, ремнях и даже на мужских пальто.

«Друзья моей дочери обмениваются ими в школе, как когда-то - карточками с баскетболистами», - говорит родитель. «Иногда мне кажется, что мой муж носит их чаще, чем собственные часы».

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