ФОТО И ВИДЕО «Ждет своих хозяев уже девять лет»: неприметное здание в Таллинне стало домом для сотен кошек

В прошлом Лейла пережила негативный опыт общения с людьми, поэтому иногда вздрагивает, когда ее гладят. Сейчас ей больше всего нужен спокойный и безопасный дом, внимание и ласка. Фото: Rasmus Rebase

«Или же Лис-Лотте. Она ждет своих хозяев уже девять лет... - вспоминает Ольга. - У нее есть особенность - вывернутое веко, которое уже было прооперировано. Это ей не доставляет особых проблем, только иногда глаз немного слезится».

К сожалению, нам не удалось с ней познакомиться: на момент съемок Лис-Лотте не было в кошачьей комнате. Однако сотрудники приюта описывают ее как очень дружелюбную и ласковую любительницу «петь». Фото Лис-Лотте можно посмотреть на официальном сайте Pesaleidja.

Важно отметить, что приют не отдает своих подопечных бесплатно. «За взрослую кошку взимается плата в 50 евро, а за котенка - 75. Все животные стерилизованы и имеют все необходимые прививки», - объясняет Ольга.

Своим элегантным окрасом наше внимание сразу привлекла Элеанор. Пятилетняя трехцветная кошечка провела в приюте более четырех лет, большую часть этого времени - в клетке.

«Она постоянно проходит гормональную терапию из-за воспаления десен. Элеанор не может жить с другими кошками, поэтому ей очень нужен дом, где она наконец сможет свободно передвигаться», - рассказывают в приюте.

Когда Элеанор оказалась в приюте, она родила прелестных котят, которые уже нашли свои семьи. Теперь настал и ее черед. Элеанор - не озорница, а любительница тишины и покоя. Фото: Rasmus Rebase

Рядом с ней - кошка, которая долго боролась за свою жизнь, - Вяйке Кийсу. И пусть ее имя может ввести в заблуждение, на самом деле она - дама солидного возраста.