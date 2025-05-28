ФОТО И ВИДЕО «Ждет своих хозяев уже девять лет»: неприметное здание в Таллинне стало домом для сотен кошек

Каждому из нас нужен дом - теплый и уютный уголок, где можно укрыться от жизненных бурь. Так же, как и людям, кошкам необходимо свое гнездышко, наполненное заботой и любовью. В кошачьей комнате таллиннского приюта Pesaleidja Лис-Лотте ждет своих хозяев уже девять лет.
В столичном районе Мустамяэ, среди привычных улиц и дворов, стоит желтое офисное здание, ничем не примечательное снаружи. Проходя мимо, и не подумаешь, что именно здесь, благодаря заботе сотрудников, волонтеров и просто неравнодушных людей, брошенные и одинокие коты находят свой новый дом.
У входа вас встречает не мурлыканье и хвосты, а витрина секонд-хенда - кажется, случайный прохожий и не догадается заглянуть внутрь. Но стоит открыть дверь, и всe меняется: здесь тихо, уютно и спокойно. А кошки - будто ждали именно вас. Смотрят внимательно, с любопытством и тихой надеждой.
По словам волонтера приюта Pesaleidja Ольги Райк, в одной только кошачьей комнате сейчас живут около 50 подопечных. «Всего в приюте сейчас около 120 кошек. 60 находятся на передержке у волонтеров, а пятеро - в Тартуской тюрьме. Да-да, не удивляйтесь, у нас там есть небольшая комнатка», - с улыбкой рассказывает она.
«Сколько котов удается пристроить в новый дом, сказать сложно. В апреле это было около десяти, в мае - порядка 17, - объясняет Ольга. - Рекордное количество пришлось на сентябрь - 31. Котят берут охотнее, особенно летом».
По ее словам, тех, кто живет в приюте очень давно, немного, но они есть - в основном из-за проблем со здоровьем.
«Например, Лейла - робкая, немного пухлая, но очень добрая кошечка. К сожалению, ее судьба сложилась непросто: у нее поврежден глаз и одна лапа. В нее стреляли, - рассказывает Ольга. - Врач, который ее осматривал, объяснил, что лапа уже срослась, и пуля останется внутри. Из-за этого кошка будет хромать всю жизнь».
«Или же Лис-Лотте. Она ждет своих хозяев уже девять лет... - вспоминает Ольга. - У нее есть особенность - вывернутое веко, которое уже было прооперировано. Это ей не доставляет особых проблем, только иногда глаз немного слезится».
К сожалению, нам не удалось с ней познакомиться: на момент съемок Лис-Лотте не было в кошачьей комнате. Однако сотрудники приюта описывают ее как очень дружелюбную и ласковую любительницу «петь». Фото Лис-Лотте можно посмотреть на официальном сайте Pesaleidja.
Важно отметить, что приют не отдает своих подопечных бесплатно. «За взрослую кошку взимается плата в 50 евро, а за котенка - 75. Все животные стерилизованы и имеют все необходимые прививки», - объясняет Ольга.
Своим элегантным окрасом наше внимание сразу привлекла Элеанор. Пятилетняя трехцветная кошечка провела в приюте более четырех лет, большую часть этого времени - в клетке.
«Она постоянно проходит гормональную терапию из-за воспаления десен. Элеанор не может жить с другими кошками, поэтому ей очень нужен дом, где она наконец сможет свободно передвигаться», - рассказывают в приюте.
Рядом с ней - кошка, которая долго боролась за свою жизнь, - Вяйке Кийсу. И пусть ее имя может ввести в заблуждение, на самом деле она - дама солидного возраста.
«Вяйке Кийсу попала к нам в критическом состоянии около месяца назад. Она была сильно истощена и практически умирала - ее укусила гадюка в лапу. Некоторое время она провела в реанимации, но сейчас ей значительно лучше, и она постепенно набирает вес», - рассказывает Ольга.
Несмотря на свою непростую судьбу и возраст, Кийсу с радостью идет на руки к волонтеру и не перестает мурлыкать на протяжении всего разговора.
Еще одна очень красивая и изящная кошка - Ваарикас, или просто «Малинка». Она живет в приюте уже два года.
«У нее проблемы со здоровьем - чесотка. Она не заразна, но нуждается в постоянной гормональной терапии. Ваарикас немного пуглива и, возможно, не так дружелюбна, как другие кошки, - рассказывает Ольга. - Но с каждым днем становится все более общительной и ласковой. Не исключено, что, обретя дом, ее здоровье улучшится благодаря любви и заботе».
По ее словам, если возникнут какие-либо проблемы с животным, его можно вернуть в приют бесплатно, хотя обычно за это взимается несколько сотен евро.
«Мы лучше заберем животное, чем оно окажется вновь на улице. Однако порой это может привести к дополнительным заболеваниям из-за стресса - кошки очень чувствительны», - объясняет Ольга.
Если какая-то мордочка особенно запала вам в душу, не стесняйтесь обращаться в приют. Забрать кошку или поддержать Pesaleidja можно на их официальном сайте. Там же вы найдете информацию обо всех подопечных - и, кто знает, возможно, именно там вас ждет ваш будущий лучший друг.