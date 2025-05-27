Бывший любовник Сильвии Ильвес травмирован из-за преследования ее экс-жениха: по глазам было понятно, что он способен на всё

Недавно объявившая о расставании Сильвия Ильвес опубликовала в соцсетях пугающее видео агрессивного поведения бывшего жениха: Лаури Сымер протаранил автомобиль, в котором находились как виолончелистка, так и ее бывший возлюбленный Кристо Пухм. Этот пугающий инцидент произошел в минувшие выходные. «Это опасная ситуация. Он угрожал мне тем, что знает, где я живу», - рассказывает мужчина редакции Elu24.
«Лаури продемонстрировал в субботу, что я приняла правильное решение. Он пытался избавиться от Кристо, потому что ему не нравилось, что Кристо присутствует в моей жизни как друг. На этом видео Лаури подрезал нас на дороге, направился в нашу сторону и ударил по автомобильному стеклу бутылкой из-под пива. Пока я снимала происходящее, Кристо говорил по телефону с полицией, пытаясь одновременно уехать от этого терроризирующего человека.