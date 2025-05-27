Бывший любовник Сильвии Ильвес травмирован из-за преследования ее экс-жениха: по глазам было понятно, что он способен на всё

«Лаури продемонстрировал в субботу, что я приняла правильное решение. Он пытался избавиться от Кристо, потому что ему не нравилось, что Кристо присутствует в моей жизни как друг. На этом видео Лаури подрезал нас на дороге, направился в нашу сторону и ударил по автомобильному стеклу бутылкой из-под пива. Пока я снимала происходящее, Кристо говорил по телефону с полицией, пытаясь одновременно уехать от этого терроризирующего человека.

Я понимаю: любовь мужчины и его навязчивая идея превратились в ненависть и ярость. Но для меня ничто не может оправдать насилие. Лаури ранее уже неоднократно угрожал Кристо. Жаль, что мне приходится объяснять подоплеку происходящего, но пусть это будет уроком для других. Не судите о ситуации, не зная сути», - написала Сильвия Ильвес в понедельник под видео с агрессивным инцидентом, после того как сообщила, что разорвала помолвку с Лаури Сымером.​