Букингемский дворец показал, как выглядел 76-летний Карл ІІІ 50 лет назад

На опубликованном фото Карл ІІІ, а тогда – принц Уэльский общается со сторонниками на Парламентском холме в Оттаве, Канада. Фото сделано в 1975 году.

Также Букингемский дворец показал фотографию, на которой Карл III запечатлен в 1983 году во время выступления на открытии Всемирных студенческих игр в Эдмонтоне, США. Тогда представителю королевской семьи было 35 лет.

Карл III родился 14 ноября 1948 года в Лондоне во время правления его деда по материнской линии Георга VI. В 1958 году Чарльзу присвоили титул принца Уэльского и графа Честер. Он занял место в Палате лордов в 1970 году.