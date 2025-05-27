Рецидивист, жестоко избивший пассажира парома, вновь на свободе: тюрьма и прокуратура были против

Житель Эстонии, который в позапрошлом году был приговорен к нескольким годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, теперь вышел из-за тюрьмы и находится под электронным наблюдением. Как прокуратура, так и тюрьма выступали против его освобождения, однако суд все же принял другое решение.
Многократно судимый Янек Кийренд, по имеющейся информации, вновь находится на свободе. В последний раз он оказался за решеткой в Швеции в 2023 году, когда был признан виновным в жестоком избиении, поставившем жизнь потерпевшего под угрозу. Пострадавший провел после этого почти месяц в больнице.