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Вт, 27.05.2025
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Рецидивист, жестоко избивший пассажира парома, вновь на свободе: тюрьма и прокуратура были против

Перевод: Седа Дунгурова
Янек Кийренд на заседании суда.

Житель Эстонии, который в позапрошлом году был приговорен к нескольким годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, теперь вышел из-за тюрьмы и находится под электронным наблюдением. Как прокуратура, так и тюрьма выступали против его освобождения, однако суд все же принял другое решение.

Многократно судимый Янек Кийренд, по имеющейся информации, вновь находится на свободе. В последний раз он оказался за решеткой в Швеции в 2023 году, когда был признан виновным в жестоком избиении, поставившем жизнь потерпевшего под угрозу. Пострадавший провел после этого почти месяц в больнице. ​

Теперь, весной 2025 года, Кийренд вновь на свободе. Хотя его освободили досрочно ​под электронное наблюдение, ни тюрьма, ни прокуратура не поддержали это решение суда.

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