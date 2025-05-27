ВИДЕО Кристина Орбакайте показала, как весело отметила день рождения в Таллинне

В воскресенье, 25 мая, в таллиннском концертном зале Alexela прошёл грандиозный концерт Кристины Орбакайте. В этот же день певице исполнилось 54 года. После концерта звезда со своей командой отправилась праздновать в Старый город.
«После жаркого концерта в Таллине мы всей нашей командой отправились отмечать мой день рождения, - написала Орбакайте в социальных сетях. - Было вкусно и весело. Спасибо, Таллинн, за гостеприимство!»
На видео, которыми поделилась Кристина Орбакайте, она в столичном итальянском ресторане Delicia разрезает красный торт большим кухонным ножом, пьет вино, размахивает салфеткой над головой и танцует. Судя по кадрам, день рождения звезды действительно прошел весело.