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Эстонская певица об отношениях с бывшим мужем: «Мы не можем просто вычеркнуть друг друга из жизни»

Перевод: Седа Дунгурова
Сандра Силламаа.

В понедельник в гостях программы Ringvaade на ETV была певица Сандра Силламаа, которая прокомментировала свой развод с музыкантом Ялмаром Вабарна. «Мы не можем просто вычеркнуть друг друга из жизни и исчезнуть. Но как родители мы обязаны поддерживать эти отношения, работать над ними», - отметила Силламаа.

Силламаа недавно выпустила новую книгу. «Это автобиографическая книга о саморазвитии», - рассказала Силламаа. Она также добавила, что в книге задает вопросы и самим читателям. А ведущий передачи Марко Рейкоп решил задать несколько вопросов певице.

Так, например, Сандра призналась, что сегодня живет так, как действительно мечтала. «Я также отказалась от употребления алкоголя. Это было очень правильное решение, я довольна им. Конечно, я получала удовольствие и от тех времен, когда отрывалась на полную катушку. Но сейчас я нахожусь на таком этапе, где наслаждаюсь ясностью».

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