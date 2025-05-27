Эстонская певица об отношениях с бывшим мужем: «Мы не можем просто вычеркнуть друг друга из жизни»

В понедельник в гостях программы Ringvaade на ETV была певица Сандра Силламаа, которая прокомментировала свой развод с музыкантом Ялмаром Вабарна. «Мы не можем просто вычеркнуть друг друга из жизни и исчезнуть. Но как родители мы обязаны поддерживать эти отношения, работать над ними», - отметила Силламаа.
Силламаа недавно выпустила новую книгу. «Это автобиографическая книга о саморазвитии», - рассказала Силламаа. Она также добавила, что в книге задает вопросы и самим читателям. А ведущий передачи Марко Рейкоп решил задать несколько вопросов певице.