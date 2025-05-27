Стало известно, в каких городах может состояться Евровидение-2026

Международный песенный конкурс Евровидение-2025 завершился в Базеле неделю назад. В ночь с 17 на 18 мая состоялся яркий финал, в котором выступили представители 26 стран. Победу одержал австрийский исполнитель JJ с композицией Wasted Love. Благодаря его триумфу, в следующем году конкурс пройдет в Австрии, где уже началась подготовка к масштабному мероприятию.
Известно, что через несколько месяцев, а именно в июле, Европейский вещательный союз (EBU) и австрийский вещатель ORF официально объявят город, который будет принимать 70-й конкурс Евровидение-2026, сообщает Униан.
По данным издания The Guardian, уже составлен спискок городов-претендентов: Вена, Грац, Инсбрук , Линц, Вельс, Оберварт и Санкт-Пельтен.
Именно эти города проявили интерес к проведению шоу в 2026 году, однако каждый из них будут оценивать по определенным критериям: транспортная доступность (наличие аэропорта и развитого общественного транспорта), отельная инфраструктура, вместимость арены (на площадке должно поместиться не менее 10 000 зрителей) и финансовая состоятельность.
К слову, ожидаемая стоимость проведения Евровидения-2026 для австрийского вещателя ORF может превысить 30 млн евро.
Кстати, столица Австрии уже дважды принимала Евровидение в 1967 и 2015 годах. Однако сейчас она имеет достаточно сильных конкурентов в борьбе за право снова встречать фанатов песенного конкурса.