Актера, сыгравшего султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», приговорили к тюремному сроку

Турецкого актера Халита Эргенча, известного по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», приговорили к тюремному сроку, пишет Anadolu.
Актера признали виновным в даче ложных показаний в ходе расследования по делу о протестах в парке Гези. Судебный процесс состоялся в Стамбуле.
Изначально речь шла о двух годах и трех месяцах лишения свободы, но судья учел то, что у Эргенча ранее не было проблем с законом. В итоге актеру предстоит отсидеть в колонии год, десять месяцев и 15 дней. Отмечается, что у Эргенча есть право обжаловать решение суда.
Халит Эргенч родился в 1970 году и снимается в кино и сериалах с 1990-х. Помимо «Великолепного века» актер появился в сериалах «Ты моя Родина», «Тысяча и одна ночь» и «Вавилон». Сейчас артист счастлив в браке с актрисой Бергюзар Корель, с которой они заключили брак в 2009 году. У пары двое детей. Корель также снималась в культовом турецком сериале, который прославил ее мужа.