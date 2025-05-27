Актера, сыгравшего султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», приговорили к тюремному сроку

Актера признали виновным в даче ложных показаний в ходе расследования по делу о протестах в парке Гези. Судебный процесс состоялся в Стамбуле.

Изначально речь шла о двух годах и трех месяцах лишения свободы, но судья учел то, что у Эргенча ранее не было проблем с законом. В итоге актеру предстоит отсидеть в колонии год, десять месяцев и 15 дней. Отмечается, что у Эргенча есть право обжаловать решение суда.