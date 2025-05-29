Принц Уильям поставил Гарри ультиматум, который касается его брака с Меган Маркл

Принц Уильям пересмотрел свое решение о возвращении Гарри в семью. Теперь будущий монарх не против примирения с братом, однако тот должен выполнить одно жесткое условие, пишет Radar Online со ссылкой на инсайдера.
Сассекс должен развестись с Меган Маркл, которая и рассорила младшего принца с родней.
Источник уверен: Уильям видит, как несчастен его брат, но ему «промыли мозги». Гарри, как считает его старший брат, слишком упрям, чтобы признать ошибку. Как бы там ни было, в их раздоре виновата Маркл.
«Уильям знает о слухах вокруг Гарри и Меган. Более того, он видел, как принц превратился в другого человека прямо на его глазах. Уильям считает, что за это ответственна Маркл, и он никогда не простит ее», - передает собеседник таблоида.
Тем временем Меган продолжает демонстрировать полную идиллию в отношениях с принцем. Недавно она показала историю их любви в фотографиях в годовщину свадьбы, а после поделилась редким видео с дочерью, которая очень похожа на Гарри.