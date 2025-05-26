Названы 13 главных причин потери волос: специалист объяснил, как остановить выпадение

У многих людей потеря волос начинается незаметно - появляются дополнительные пряди на полу в душе или на расческе скапливается больше волос, чем обычно. Однако у некоторых выпадение происходит резко и стремительно. Специалист по пересадке волос Бессам Фарджо назвал 13 основных причин потери волос и лучшие способы борьбы с этой проблемой, сообщает The Telegraph.
1. Генетика
По словам специалиста по пересадке волос Бессама Фарджо, если ваш отец или другие мужчины в семье с любой стороны страдали от облысения, существует высокая вероятность, что это коснется и вас. Генетическое выпадение волос также может наблюдаться и у женщин.
«Лечение варьируется - от медикаментов, таких как миноксидил или финастерид, до пересадки волос в зонах выраженного облысения или там, где волосы практически исчезли», - пояснил специалист.
2. Менопауза
Гормональные изменения в период менопаузы могут привести к выпадению волос, отметил Фарджо. Чаще всего волосы редеют вдоль линии роста и на макушке, при этом кожа головы становится более заметной.
«Гормонозаместительная терапия (ЗГТ) может помочь восстановить уровень женских гормонов, однако ее эффективность зависит от степени потери волос», - сказал он.
«Другой вариант - миноксидил в форме раствора, пены или таблеток. Последняя форма особенно подходит тем, кто чувствителен к наружному применению», - добавил врач.
3. Стресс и тревожность
Сильный стресс, тревога или травма могут привести к телогеновой алопеции - состоянию, при котором происходит диффузное истончение волос по всей голове. Это также может случиться после тяжелой болезни или хирургического вмешательства.
«Стресс провоцирует массовое выпадение волос, и становится это заметно через 3-4 месяца после травмирующего события», - пояснил Фарджо.
Он рекомендует просто подождать - как только стресс уходит, рост волос обычно восстанавливается.
4. Низкий уровень железа
Даже если анализ крови показывает «нормальный» уровень железа, он может быть недостаточным для полноценного роста волос.
Помимо продуктов, богатых железом (красное мясо, бобы, орехи, сухофрукты, шпинат), могут понадобиться добавки. Однако прежде чем их принимать, необходимо сдать анализ крови, поскольку избыток железа может нанести вред организму.
5. Заболевания щитовидной железы
«Чаще выпадение волос связано с гипотиреозом, но и гипертиреоз может вызывать проблемы - не только выпадение, но и ухудшение качества волос: они становятся ломкими, сухими, как солома», - отметил Фарджо.
Это связано с нарушением гормонального баланса, влияющим на цикл роста волос.
Хорошая новость - при корректировке работы щитовидной железы с помощью терапии, волосы, как правило, восстанавливаются.
6. СПКЯ (синдром поликистозных яичников)
Это состояние часто приводит к выпадению волос. Женщинам рекомендуется обратиться к гинекологу - лечение СПКЯ может помочь остановить потерю волос.
Также на состояние волос влияет диабет - как у мужчин, так и у женщин. «Коррекция или лечение основного заболевания - самый эффективный путь», - подчеркнул специалист.
7. Переизбыток добавок
«Избыточное потребление витамина А может спровоцировать внезапное выпадение волос», - предупредил Фарджо.
Исключение - витамин D. «Его дефицит напрямую связан с выпадением волос, особенно по всей голове. Поскольку у большинства людей он понижен, я рекомендую его прием», - добавил он.
8. Медикаменты
Различные лекарства - от разжижающих кровь и антидепрессантов до противозачаточных - могут вызвать выпадение волос.
Фарджо сообщил, что более 100 препаратов имеют это побочное действие. В некоторых случаях прекращение их приема может остановить выпадение.
9. Препараты для похудения
Любые средства, вызывающие резкое или значительное снижение веса, могут стать стрессом для организма и привести к телогеновой алопеции.
Фарджо рекомендует отказаться от таких препаратов при появлении признаков выпадения волос.
10. Послеродовой период
Во время беременности выпадение волос замедляется, однако после родов организм возвращается к обычному ритму, и волосы начинают выпадать активнее. Это может привести к временному истончению.
«Из-за того, что во время беременности волосы становятся гуще, их последующая потеря ощущается особенно сильно. Обычно все нормализуется в течение шести месяцев», - пояснил врач.
11. Противозачаточные таблетки
Они содержат синтетические гормоны - эстроген и прогестерон.
«Эстроген, как правило, способствует росту волос. Поэтому при достаточном его содержании противозачаточные средства не должны вызывать их потерю», - объяснил Фарджо.
12. ИППП
Инфекции, передающиеся половым путем, могут провоцировать очаговое выпадение волос - не только на голове, но и на бровях, ресницах, бороде и теле.
Как и в других случаях, после лечения основной инфекции рост волос восстанавливается.
13. Очаговая алопеция
Это заболевание может поражать как мужчин, так и женщин, но чаще встречается у детей.
«Наиболее эффективное лечение - это препараты по рецепту, такие как стероиды и ингибиторы», - заключил Фарджо.