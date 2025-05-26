Названы 13 главных причин потери волос: специалист объяснил, как остановить выпадение

1. Генетика

По словам специалиста по пересадке волос Бессама Фарджо, если ваш отец или другие мужчины в семье с любой стороны страдали от облысения, существует высокая вероятность, что это коснется и вас. Генетическое выпадение волос также может наблюдаться и у женщин.

«Лечение варьируется - от медикаментов, таких как миноксидил или финастерид, до пересадки волос в зонах выраженного облысения или там, где волосы практически исчезли», - пояснил специалист.

2. Менопауза

Гормональные изменения в период менопаузы могут привести к выпадению волос, отметил Фарджо. Чаще всего волосы редеют вдоль линии роста и на макушке, при этом кожа головы становится более заметной.

«Гормонозаместительная терапия (ЗГТ) может помочь восстановить уровень женских гормонов, однако ее эффективность зависит от степени потери волос», - сказал он.

«Другой вариант - миноксидил в форме раствора, пены или таблеток. Последняя форма особенно подходит тем, кто чувствителен к наружному применению», - добавил врач.

3. Стресс и тревожность

Сильный стресс, тревога или травма могут привести к телогеновой алопеции - состоянию, при котором происходит диффузное истончение волос по всей голове. Это также может случиться после тяжелой болезни или хирургического вмешательства.

«Стресс провоцирует массовое выпадение волос, и становится это заметно через 3-4 месяца после травмирующего события», - пояснил Фарджо.

Он рекомендует просто подождать - как только стресс уходит, рост волос обычно восстанавливается.

4. Низкий уровень железа