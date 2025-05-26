Евровидение-2025: Словения угрожает бойкотом из-за участия Израиля и выдвинула ультиматум

Дело в том, что вещатель Словении сомневается в политической нейтральности конкурса, что должны обеспечивать главные правила Евровидения. Поэтому на фоне вражды Израиля и Палестины RTV Slovenija обратилась к EBU с просьбой пересмотреть участие Израиля в конкурсе, передает rtvslo.

«Как директор Телевидения Словении, я снова обращаюсь к вам с серьезной и растущей обеспокоенностью относительно дальнейшего участия Израиля в мероприятиях Европейского вещательного союза (EBU), в частности песенном конкурсе Евровидение», - говорится в заявлении директора вещателя Словении Ксении Хорват.

Хорват отметила, что уже поднимала этот вопрос в прошлом году, но полученный ответ «не содержал убедительных или конкретных объяснений». По ее словам, ситуация только обострилась, в частности из-за ухудшения гуманитарной ситуации на палестинских территориях и все большую обеспокоенность общественности. Директор призвала обнародовать результаты голосования и привести доказательства прозрачности конкурса.

«Многие зрители в Словении и других странах выразили серьезные сомнения относительно достоверности и прозрачности голосования, особенно в политическом контексте, окружавшем соревнования. Создается впечатление, что политические интересы могут повлиять на решение об участии или окончательные результаты голосования, что пошатнуло доверие общественности к беспристрастности EBU.

Мы особенно заинтересованы в сравнении телефонных голосований с онлайн-голосованием, поскольку считаем это важным для восстановления доверия к честности процесса», - подчеркнула Ксения Хорват.

Телевидение Словении призвало EBU к «открытым, инклюзивным и срочным дебатам» относительно прозрачности, политики участия и соблюдения базовых европейских ценностей. Если же никаких изменений не будет, страна серьезно рассмотрит бойкот песенного конкурса.