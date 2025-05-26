Ученые назвали три месяца, в которые рождаются самые умные люди

Октябрь

Еще в 2006 году ученые из Гарварда опубликовали исследование, в котором отслеживалось развитие 21 000 детей от рождения до семи лет. Они обнаружили, что дети, родившиеся в октябре, показали более высокие результаты в тестах на IQ и когнитивное развитие, чем их сверстники.

Исследователи предположили, что на детей влияют такие нюансы, как сезонные колебания во всем, от диеты беременной матери до воздействия витамина D во время беременности.

Еще одно исследование, проведенное в Японии в 2023 году, дало более интересную информацию. Исследователи обнаружили интересную связь между детьми, родившимися прямо перед началом учебного года, и повышенным интеллектом. Дети, которые начинают учебу в более раннем возрасте, неизбежно испытывают больше трудностей, чем их сверстники, и в результате исследователи обнаружили, что эти ученики не только усерднее учатся, но и в конечном итоге больше других.

Ноябрь

Если вы ноябрьский ребенок, у вас, скорее всего, будет интеллектуальное преимущество, в основном из-за здоровья вашей матери во время беременности. Это связано с потреблением мамой витамина D.