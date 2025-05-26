В Таллинне пройдет исторический стендап с необычными шутками

11 октября в 19:00 в культурном центре Lindakivi журналист и ведущий Владимир Раевский проведет исторический стендап. Сам Владимир Раевский является историческим и культурным журналистом, который покинул Россию в 2021 году и сейчас живет в Лондоне.
Исторический стендап - это изобретенный Владимиром Раевским жанр, в котором лекция превращается в стендап, но поводом для шуток становятся не свидания и разбросанные носки, а письма Ивана Грозного английской королеве, дневники Брежнева и Смутное время. При этом Владимир не пересказывает исторические мифы и анекдоты, он использует только документальные источники: письма, дневники, указы и летописи. Но и в них находится огромное количество смешного, причем главные панчи принадлежат самим царям, тиранам и генсекам.
Можно ли вообще смеяться над своей историей?
«Я часто рассказываю об истории и культуре в своем Instagram, снимаю фильмы, а также езжу с лекциями. И вот я недавно решил, что просто лекции - это уже было, поэтому придумал новый жанр - исторический стендап», - отвечает Раевский.
Владимир объясняет это тем, что история России, если вдуматься, это не только трагедия и ужас, а еще невероятный каскад смешных историй. Персонажи с портретов, купюр и страниц школьного учебника могут быть и персонажами комедии: «Даже Сталин и Грозный!»
«При этом, смеяться над собой, а тем более над собственной историей, у нас как-то не принято. Более того, шуточная неприкосновенность нашей истории превратила Россию в державу Несмеяну. Но ведь вы помните? Заколдованная царевна так и останется нелюбимой, пока ее не рассмешат. Вот и попробуем улыбнуться - нам всем теперь это нужно».
А что говорят зрители о стендапе Раевского?
Профессор истории Олег Воскобойников:
«Выступление Владимира Раевского в Милане понравилось мне уже тем, что взгляд с улыбкой на историю несмеяной нашей родины вообще большая редкость. Между тем, улыбка автора, определившая и стиль изложения, и темы, никогда не спускается до насмешки. И даже до смеха, пожалуй, не доходит. Для меня эта разница принципиальна. Зубоскальства, как и проклятий, сегодня хватает с обеих сторон "фронта", поделившего нас всех на много маленьких Россий.
У каждого свой взгляд на историю и России, и русских. Многое мы сегодня передумываем и переписываем. Некоторые из нас при этом отдают себе отчет в том, что через десять лет мы можем и не узнать то, что переписали сегодня - потому что нет астрологов, которые нам надежно напророчат Прекрасную Россию Будущего или, напротив, какой-нибудь очередной Сталиностан. Так вот Володя никому не навязывает единственно правильный взгляд на то, как оно было (или должно было быть) на самом деле. Но и не обходит болевых точек, не лакирует неприглядную действительность последних нескольких веков. Просто рассказывает, показывает и улыбается. Это ли не главное?»
Общественный деятель Жанна Немцова:
«Во-первых, я никогда прежде не бывала на стендапах - у меня какое-то предубеждение было, что это совершенно не смешно. И вот Владимир меня пригласил, с удовольствием пришла и получила огромное удовольствие.
Во-вторых, есть три пути, как рассказать историю, в том числе историю России. Первый путь - рассказать скучно. Это умеют многие. Иногда даже и веселые истории рассказывают скучно. Ну уж тем более, если речь идет о российской истории. Второй - рассказывать о российской истории интересно. Я знаю нескольких людей, которые умеют это делать. Но у Владимира третий путь. Он умеет рассказывать о российской истории весело. Это удивительный талант. И это, собственно, причина, почему я рекомендую всем, кто еще не был, сходить на этот исторический стендап».
Журналист Максим Курников:
«Для меня главное достоинство «Державы Несмеяны» - десакрализация. Власти как таковой, властителей, тех, кто их обслуживает, мифов, которые вокруг них созрели. Да в общем и десакрализация самой истории России в том виде, в котором ее преподавали в советской и постсоветской школе и преподают сейчас».
Программа длится 90-100 минут и будет интересна зрителям старше 14 лет.
Подробнее о мероприятии можете найти тут.
Билеты доступны здесь!