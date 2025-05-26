В Таллинне пройдет исторический стендап с необычными шутками

«Выступление Владимира Раевского в Милане понравилось мне уже тем, что взгляд с улыбкой на историю несмеяной нашей родины вообще большая редкость. Между тем, улыбка автора, определившая и стиль изложения, и темы, никогда не спускается до насмешки. И даже до смеха, пожалуй, не доходит. Для меня эта разница принципиальна. Зубоскальства, как и проклятий, сегодня хватает с обеих сторон "фронта", поделившего нас всех на много маленьких Россий.

У каждого свой взгляд на историю и России, и русских. Многое мы сегодня передумываем и переписываем. Некоторые из нас при этом отдают себе отчет в том, что через десять лет мы можем и не узнать то, что переписали сегодня - потому что нет астрологов, которые нам надежно напророчат Прекрасную Россию Будущего или, напротив, какой-нибудь очередной Сталиностан. Так вот Володя никому не навязывает единственно правильный взгляд на то, как оно было (или должно было быть) на самом деле. Но и не обходит болевых точек, не лакирует неприглядную действительность последних нескольких веков. Просто рассказывает, показывает и улыбается. Это ли не главное?»