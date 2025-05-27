ГОРОСКОП НА 27 МАЯ Не самый приятный день для Скорпионов, а Стрельцам пора научиться терпению

День связан с профессиональными трудностями, многочисленными разногласиями и спорами. Понять друг друга могут только люди, связанные давно и прочно, искренне разделяющие интересы и стремления друг друга. Сегодня нетрудно будет выяснить, кто на самом деле является вашим союзником и единомышленником, а кто лишь стремится прослыть таковым. Возможны разочарования как в деловой, так и в личной сфере. Старайтесь сохранять спокойствие, если столкнетесь с проявлениями зависти и недоброжелательности. Это не самый благоприятный день для заключения сделок или инвестиций – если, конечно, управление финансовыми потоками не является вашей профессией.

Овен

Овны смогут пережить этот день без потерь, если своевременно и правильно расставят приоритеты. Разумное распределение нагрузки – вопрос, чрезвычайно актуальный для тех, кто работает в большом коллективе или является его руководителем. Желающих переложить на ваши плечи груз своих забот будет более чем достаточно, однако вы имеете полное право позаботиться о разумном графике для себя. Не спешите с покупками, с финансовой точки зрения день будет удачным для тех, кто умеет экономить.

Налаживаются отношения в семье; возможны приятные известия или подарки от родственников. Звезды советуют отказаться от чрезмерной активности в свободное время, отдать предпочтение спокойному отдыху.

Телец