ВИДЕО Настоящая агрессия! Бывший жених протаранил автомобиль Сильвии Ильвес и ее друга

26 мая виолончелистка Сильвия Ильвес с тяжелым сердцем сообщила, что решила расстаться с Лаури Сымером. Мужчина даже сделал ей предложение, но кольцо пробыло на пальце Ильвес всего час, после чего она решила разорвать помолвку. Теперь виолончелистка посвятила своему бывшему спутнику Кристо Пухму проникновенный пост на Facebook, к которому приложила видео с агрессивным поведением своего экс-жениха. По словам Илвес, Сымер таранил машину Пухма и бросал в автомобиль бутылку из-под пива. «Любовь мужчины и его одержимость превратились в злость и ярость, но для меня ничто не оправдывает насилие», - поделилась Ильвес подробностями ссоры в соцсетях.