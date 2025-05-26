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Пн, 26.05.2025
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24-летняя представительница древнейшей профессии из Финляндии: «Многие мужчины хотят, чтобы я изображала их...»

Хельми работает в сфере секс-услуг с 18 лет. Снимок иллюстративный.

Финская газета Iltalehti рассказывает о подкасте, в котором 24-летняя студентка Хельми делится своим опытом работы в сфере секс-услуг. Эта девушка, которая берет за одну встречу 800 евро, - представительница древнейшей профессией с 18 лет. Она отмечает: многие мужчин просят у нее то, что ей очень не нравится, но она все же на это соглашается.

Первое, о чем спросила ведущая подкаста Ханна Тикандер свою героиню: что подтолкнуло ее к выбору такой профессии. «Я жила в проблемной семье, и в 18 лет у меня не было никакого дохода», - ответила Хельми.

Решив попробовать оказывать секс-услуги в 18 лет, Хельми столкнулась с большим вниманием со стороны мужчин постарше. Уже тогда девушка поняла, что за пару встреч может заработать месячную зарплату.

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