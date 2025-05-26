ГАЛЕРЕЯ Сколько восхитительных женщин провели вечер с Александром Ивашкевичем

Встреча прошла в уютной атмосфере нового театра-бутика MonReflets и была выстроена в формате живого диалога актера со зрителями.

Не уставая вдохновлять, восхищать и притягивать своим магнетизмом, Александр, как безупречный профессионал, щедро делился историями, наблюдениями и мыслями. Он увлекал публику в загадочные лабиринты своего творчества, приоткрывая завесу над сокровенными тайнами сцены и ремесла.

Актер рассуждал о театре, профессии, работе с режиссерами, о знаках и скрытых смыслах в спектаклях - и о многом другом. Его монолог плавно перетекал в диалог с залом, превращая вечер в захватывающее путешествие по многомерному миру воображения и внутренней свободы.