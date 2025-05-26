ГАЛЕРЕЯ В Центре русской культуры выбрали королеву красоты и «Миссис Эстония» этого года

В воскресенье в Таллинне в Центре русской культуры прошло праздничное мероприятие по случаю дня рождения танцевально-модельной школы Sixtina. В рамках торжества были выбраны и новые королевы красоты. Кто получил почетные титулы, смотрите в галерее!