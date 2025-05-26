ГАЛЕРЕЯ В Центре русской культуры выбрали королеву красоты и «Миссис Эстония» этого года

В воскресенье в Таллинне в Центре русской культуры прошло праздничное мероприятие по случаю дня рождения танцевально-модельной школы Sixtina. В рамках торжества были выбраны и новые королевы красоты. Кто получил почетные титулы, смотрите в галерее!
В воскресенье на сцене Центра русской культуры выступили талантливые ученики школы Sixtina и приглашенные артисты. В честь дня рождения школы выбрали «Мисс Эстония 2025», «Миссис Эстония 2025», «Миссис Эстония Классик 2025», а также «Мисс Тин Эстония» и «Мини Мисс Эстония».