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ГАЛЕРЕЯ В Центре русской культуры выбрали королеву красоты и «Миссис Эстония» этого года

Перевод: Герман Аверьянов

В воскресенье в Таллинне в Центре русской культуры прошло праздничное мероприятие по случаю дня рождения танцевально-модельной школы Sixtina. В рамках торжества были выбраны и новые королевы красоты. Кто получил почетные титулы, смотрите в галерее!

В воскресенье на сцене Центра русской культуры выступили талантливые ученики школы Sixtina и приглашенные артисты.  В честь дня рождения школы выбрали «Мисс Эстония 2025», «Миссис Эстония 2025», «Миссис Эстония Классик 2025», а также «Мисс Тин Эстония» и «Мини Мисс Эстония».

Титул «Мисс Эстония 2025» завоевала 20-летняя Йонне-Лийс Палс. Звание «Миссис Эстония» досталось Кадри Виханди, а титул «Миссис Эстония Классик 2025» - Марине Сатс. Самой юной победительницей стала 7-летняя Элизабет Лыуке, получившая титул «Мини Мисс 2025».

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