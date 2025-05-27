Памятник Томми Кэшу в Таллинне? Горожане обсуждают, управa не исключает

В открытой группе Facebook Kopli, посвященной жизни столичного района Пыхья-Таллинн, 24 мая был опубликован пост с предложением установить скульптуру Томми Кэшу. Известно, что Кэш, занявший третье место на Евровидении, родился и вырос именно в этом районе.

«В Копли следовало бы установить бронзовую скульптуру Томми Кэша», - написал Хермо Кууск. Публикация вызвала множество реакций и комментариев.

«Так какое место надо будет потереть на счастье?» - шутят в комментариях. «Галстук подошёл бы», - отвечает кто-то.

«Почему именно бронзу? Лучше сделать из наличных денег», - пишет один из пользователей, намекая на сценический псевдоним певца.

«Рядом с памятником - Жорик и его друг Кот», - комментируют другие, имея в виду памятник в Пыхья-Таллинне, посвящённый последнему бродячему псу столицы, которого не могли поймать более десяти лет.

Однако не все поддержали инициативу: «Ставить памятники живым людям - чепуха. Чтобы подчеркнуть историческую и культурную значимость Копли, лучше было бы отреставрировать народный дом. Но за десятки лет этого никто не сделал».

По словам представителя районной управы Пыхья-Таллинна Виолетты Ланман, в управу официальных ходатайств по этому вопросу не поступало.

«Управа района рада успехам Томми Кэша и благодарна ему за то, что он не раз с гордостью упоминал своё происхождение из Пыхья-Таллинна и Копли. Тем не менее, прежде чем устанавливать памятник, необходимо узнать мнение самого Томми», - заявила она, отметив, что не все люди хотят такого внимания.

Вместе с тем в управе не исключают такую возможность: «Речь идёт о молодом и активном человеке, которому ещё предстоит многое добиться. Если подобное предложение поступит официально, мы обязательно рассмотрим его».