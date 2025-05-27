Памятник Томми Кэшу в Таллинне? Горожане обсуждают, управa не исключает

Евровидение завершилось чуть больше недели назад, однако обсуждения вокруг успеха Эстонии и Томми Кэша до сих пор не утихают. Некоторые жители Таллинна даже выступили с инициативой установить скульптуру Томми в его родном районе.
В открытой группе Facebook Kopli, посвященной жизни столичного района Пыхья-Таллинн, 24 мая был опубликован пост с предложением установить скульптуру Томми Кэшу. Известно, что Кэш, занявший третье место на Евровидении, родился и вырос именно в этом районе.
«В Копли следовало бы установить бронзовую скульптуру Томми Кэша», - написал Хермо Кууск. Публикация вызвала множество реакций и комментариев.
«Так какое место надо будет потереть на счастье?» - шутят в комментариях. «Галстук подошёл бы», - отвечает кто-то.
«Почему именно бронзу? Лучше сделать из наличных денег», - пишет один из пользователей, намекая на сценический псевдоним певца.
«Рядом с памятником - Жорик и его друг Кот», - комментируют другие, имея в виду памятник в Пыхья-Таллинне, посвящённый последнему бродячему псу столицы, которого не могли поймать более десяти лет.
Однако не все поддержали инициативу: «Ставить памятники живым людям - чепуха. Чтобы подчеркнуть историческую и культурную значимость Копли, лучше было бы отреставрировать народный дом. Но за десятки лет этого никто не сделал».
По словам представителя районной управы Пыхья-Таллинна Виолетты Ланман, в управу официальных ходатайств по этому вопросу не поступало.
«Управа района рада успехам Томми Кэша и благодарна ему за то, что он не раз с гордостью упоминал своё происхождение из Пыхья-Таллинна и Копли. Тем не менее, прежде чем устанавливать памятник, необходимо узнать мнение самого Томми», - заявила она, отметив, что не все люди хотят такого внимания.
Вместе с тем в управе не исключают такую возможность: «Речь идёт о молодом и активном человеке, которому ещё предстоит многое добиться. Если подобное предложение поступит официально, мы обязательно рассмотрим его».
Мы обратились к представителю Томми Кэша, чтобы узнать мнение артиста о данной инициативе. Комментарий будет опубликован при первой возможности.