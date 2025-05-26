ВИДЕО Политик Рийна Солман прощается со своей квартирой в Кадриорге: мечты постепенно сбываются

«Последний взгляд на любимый Кадриорг. С чашкой кофе в руке, сердце переполнено благодарностью и волнением», - пишет Рийна Солман в подписи к видео, опубликованному в Instagram.

Она сообщает, что пришло время переехать из квартиры в Кадриорге. «Завтра произойдет большое изменение. Я переезжаю отсюда, из Кадриорга, на окраину города, самую настоящую окраину, в свой дом. Конечно, я буду очень скучать по Кадриоргу, но на самом деле мне очень хочется перебраться с четвертого этажа на землю. Хочу держать ноги на земле, стоять на своей траве», - объясняет она причины переезда.

«Я мечтала о собственном заднем дворе, спокойном лете и моменте, когда можно закопать пальцы в землю и почувствовать траву под ногами. Конечно, в дачном доме этого было в достатке, но во дворе собственного дома - это совсем другое чувство. Скоро этот момент наступит. Мечты постепенно становятся реальностью», - пишет она в своем посте в социальных сетях.

В своем посте Солман добавляет, что, хотя хочется надеяться на теплое лето в собственном доме, на самом деле, вероятнее всего, будет совсем иначе.

«Начинается избирательная кампания, которая принесет много работы и встреч, оживленных дискуссий и важных решений. Работа в Рийгикогу тоже продолжается в полном объеме. Тем не менее, надеюсь найти время летом, чтобы посадить что-нибудь, что проживет дольше, чем один избирательный цикл. Удачи нам в этом насыщенном делами лете!»