Виолончелистка Сильвия Ильвес подтвердила очередное расставание: разорвала помолвку, потому что хочу жить одна в своем королевстве

Некоторое время назад начали распространяться слухи о том, что виолончелистка Сильвия Ильвес и ее партнер, строитель Лаури Сымер, расстались. Ранее Ильвес не хотела подробно комментировать эту тему, а теперь решила приоткрыть завесу тайны. «Меня нельзя просто посадить в клетку, и я не хочу, чтобы мне сделали больно», - говорит музыкант.
В начале года виолончелистка Сильвия Илвес призналась, что закрутила новый роман. Теперь же она с тяжелым сердцем подтверждает, что их пути с 48-летним Лаури Сымером разошлись.