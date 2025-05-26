Виолончелистка Сильвия Ильвес подтвердила очередное расставание: разорвала помолвку, потому что хочу жить одна в своем королевстве

В начале года виолончелистка Сильвия Илвес призналась, что закрутила новый роман. Теперь же она с тяжелым сердцем подтверждает, что их пути с 48-летним Лаури Сымером разошлись.

О новом избраннике она рассказала в подкасте Off the Rec на портале Elu24 19 января: «На самом деле у меня появился новый возлюбленный. Приятно, когда есть кто-то, кто хочет тебя целовать, обнимать и поддерживать для разнообразия. Какая женщина этого не хочет». Больше Илвес тогда не захотела говорить о загадочном мужчине, подчеркнув, что не хочет торопить развитие этих отношений.