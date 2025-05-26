ФОТО И ВИДЕО «Считаю вас верными друзьями!» Концерт Кристины Орбакайте в Таллинне прошел с аншлагом

В зале можно было увидеть публику совершенно разных возрастов: от солидных женщин в возрасте до подростков, которые, вероятно, пришли со своими старшими родственникам.

«Как же много у меня сегодня гостей! Я хочу, чтобы в этот вечер наши сердца бились в унисон!» - радостно сказала Кристина Орбакайте, увидев заполненный зал.

Артистка много общалась с аудиторией, в том числе она рассказала, что впервые побывала в столице Эстонии в 17-18 лет. «Хочу, чтоб на моем дне рождении отдыхали. Таллинн, я считаю вас своим замечательным и верными друзьями», - призналась она.

В первом ряду сидел и эстонский топ-стилист Денис Коваленко, который одним из первых подарил артистке большой букет. Фото: limon.ee

Зал все время скандировал поздравления с днем рождения. Кто-то то и дело вставал и танцевал, но охранники просили соблюдать порядок. Тогда Орбакайте спросила у стражей: «Где же люди могут танцевать? Я хочу, чтобы они танцевали».

Одну из песен Кристина посвятила своей матери - Алле Пугачевой. «Эта песня посвящается женщине, которая пела, поет и всегда будет петь», - сказала Орбакайте. На экране за спиной артистки в этот момент появилось трогательное видео с ее матерью.

Поскольку в этот день Кристина Орбакайте праздновала день рождения, сюрпризы ждали не только публику, но и саму именинницу: когда танцоры внезапно начали танцевать, артистка слегка растерялась и не знала, продолжать ли петь или смотреть за происходящим. «Я уже не помню слов этих песен», - растерянно произнесла она. После этого номера на сцены вынесли большой праздничный торт, а в самом конце мероприятия из-за кулис выбежал муж артистки, Михаил Земцов, и подарил любимой цветы.