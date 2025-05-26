ГОРОСКОП НА 25 МАЯ Близнецам скучать не придется, а Стрельцы могут оказаться в очень непростой ситуации

Скорпион

Благоприятный день для поездок и путешествий, как деловых, так и развлекательных. Жизненный потенциал высок, вы полны энергии и легко справляетесь с любыми делами. Не бойтесь нарушить планы, которые составляли ранее – элемент неожиданности пойдет на пользу. Возможны спонтанные покупки, иные решения, которые будут связаны со значительными расходами; прислушивайтесь к своей интуиции, ее советы заслуживают внимания.

Избежать ошибок в личных отношениях поможет накопленный опыт. Именно благодаря ему вы сможете положить конец череде недоразумений и споров. К советам со стороны нужно относиться с осторожностью, но и оставлять их совсем без внимания не стоит.

Стрелец

Вы переоцениваете свои возможности и потому рискуете оказаться в очень непростой ситуации. Не отвергайте помощь, которую будут предлагать близкие люди: сегодня она вам пригодится, как пригодятся и полученные советы. А вот интуиция может и обмануть, вы принимаете желаемое за действительное и не торопитесь расставаться со своими заблуждениями.

Во всем, даже в сфере романтических отношений, вы должны руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом: настроение нестабильно, есть масса факторов, которые могут повлиять на него. О поспешных решениях, принятых в этот день, вы позже пожалеете, а вот возможность исправить допущенные ошибки может и не представиться.

Козерог