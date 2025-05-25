ФОТО И ВИДЕО Александр Ивашкевич о женской красоте: «Слава богу, у нас еще есть на кого ориентироваться!»

В пятницу, 23 мая, в столичном театре-бутике Mon Reflets прошел организованный SHOWCASE PR Events творческий вечер с Александром Ивашкевичем. На мероприятии собралось множество красивых женщин, желающих пообщаться с талантливым актером театра и кино, танцором и фотографом. Смотрите фото и видео!
В уютной и камерной обстановке театра-бутика, расположенного в самом сердце квартала Ротерманни, прошла необычная встреча с Александром Ивашкевичем - артистом, чье присутствие сразу притягивает внимание.
«Мы сегодня собрались поговорить. Я полагаю, что, конечно, это будут вопросы о театре, кино, жизни. Я очень жду интересные, трудные вопросы, которые заставят меня задуматься и начать что-то формулировать важное, может быть, даже для самого себя», - говорит Александр Ивашкевич о своих ожиданиях от вечера.
Мы также воспользовались случаем лично поговорить с Александром - человеком, который не только играет на сцене, но и фотографирует, танцует и преподает, - чтобы узнать, как он переживает периоды апатии, что помогает ему найти вдохновение и как он понимает истинную женскую красоту.
«Вы знаете, когда-то я жил еще в Советском Союзе, и у нас был стройотряд. И наш бригадир сказал: "Отдых - это смена работы". И я это запомнил навсегда. Поэтому, если я устаю от театра, я занимаюсь фотографией. Если я устаю от фотографии, я куда-то еду, что-то смотрю, я что-то делаю. Обязательно что-то хочется делать. Я даже могу сознаться, что, когда я езжу по различным городам, мне скучновато просто быть туристом. Я обязательно должен найти какую-то галерею, где выставиться. Я обязательно должен найти каких-то людей, с которыми могу договориться о мастер-классах. Параллельно я, конечно, что-то делаю», - отмечает Ивашкевич.
По словам ведущего актера Русского театра, страх не сделать что-то важное - главный мотиватор, который не дает ему останавливаться.
На вопрос, в чем для него заключается женская красота, Ивашкевич отвечает: «Я занимаюсь фотографией и в своем, скажем, творчестве пытаюсь напомнить женщинам, что современный мир очень сильно меняет их в не лучшую сторону. И, конечно, для меня женщина - это прежде всего те важные, прошу прощения, человеческие инстинкты, которые были заложены и сейчас немножко истребляются.
Поэтому женственность - это внутрення красота, внимание, добро, ласка, материнство, самопожертвование, но не только ради мужчины, а ради того, кто может пожертвовать в ответ. В общем, мне больше нравятся те женщины. И когда я сегодня могу увидеть в ком-то такую женщину, [то думаю:] «Слава богу, у нас еще есть на кого ориентироваться!»
С первых минут вечера Ивашкевич погрузил слушателей в мир своего творчества, делясь личными историями из жизни и работы с режиссерами, а также моделями, которые позируют для его фотопроектов. Ведь фотография для него уже давно не просто хобби, а еще одна форма выражения и исследования красоты.
Его размышления о любви, женской красоте и искусстве оказались не только глубокими, но и очень искренними, что создало особую атмосферу доверия между артистом и аудиторией.
В зале собралась в основном прекрасная половина: много элегантных и уверенных в себе женщин, и лишь двое мужчин - взрослый и совсем юный - тихо присутствовали среди них.