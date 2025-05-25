ФОТО И ВИДЕО Александр Ивашкевич о женской красоте: «Слава богу, у нас еще есть на кого ориентироваться!»

По словам ведущего актера Русского театра, страх не сделать что-то важное - главный мотиватор, который не дает ему останавливаться.

На вопрос, в чем для него заключается женская красота, Ивашкевич отвечает: «Я занимаюсь фотографией и в своем, скажем, творчестве пытаюсь напомнить женщинам, что современный мир очень сильно меняет их в не лучшую сторону. И, конечно, для меня женщина - это прежде всего те важные, прошу прощения, человеческие инстинкты, которые были заложены и сейчас немножко истребляются.

Поэтому женственность - это внутрення красота, внимание, добро, ласка, материнство, самопожертвование, но не только ради мужчины, а ради того, кто может пожертвовать в ответ. В общем, мне больше нравятся те женщины. И когда я сегодня могу увидеть в ком-то такую женщину, [то думаю:] «Слава богу, у нас еще есть на кого ориентироваться!»

С первых минут вечера Ивашкевич погрузил слушателей в мир своего творчества, делясь личными историями из жизни и работы с режиссерами, а также моделями, которые позируют для его фотопроектов. Ведь фотография для него уже давно не просто хобби, а еще одна форма выражения и исследования красоты.

Его размышления о любви, женской красоте и искусстве оказались не только глубокими, но и очень искренними, что создало особую атмосферу доверия между артистом и аудиторией.