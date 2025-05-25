Удивительная причина, почему полезно ложиться спать злым на любимого человека

Чаще всего пары воспринимают ссоры как что-то, с чем нужно срочно разобраться. Особенно распространено желание уладить конфликт перед сном. Одни считают, что неразрешенная злость за ночь перерастает в горечь. Другие же уверены, что ситуацию необходимо решить сразу и только тогда спокойно уснуть. Это ощущение усиливается, когда они сравнивают себя с парами, чьи отношения кажутся идеальными. Однако это правило действует не всегда.
Когда разумно отложить ссору до завтра? В состоянии усталости сложнее контролировать эмоции, и из уст может вырваться что-то обидное. Кроме того, в такие моменты мы плохо слышим друг друга и не умеем мыслить логически. Если при этом еще выпить алкоголь, ситуация может усугубиться.