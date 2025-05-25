74-летняя девушка ​Бонда Джейн Сеймур раскрыла секрет феноменальной стройности

Джейн Сеймур поделилась с изданием Daily Mail своими секретами молодости и завидной подтянутой фигуры. Актрисе, которая исполнила роль гадалки Солитер в восьмом фильме бондианы «Живи и дай умереть», сейчас 74 года, но она до сих пор носит тот же размер одежды.
По словам Сеймур, она не большая любительница ограничений: «Я никогда не сидела на диете. Если вы думаете, что на диете, то обязательно сорветесь», - призналась она. Актриса отметила, что вместо этого делает правильный выбор в питании, который стал постоянной частью ее жизни.
Так, основной прием пищи у актрисы - только один раз в день, примерно в 13:30. Во время него она предпочитает есть рыбу с овощами с большим количеством зелени, которую сама выращивает в саду. Завтрак при этом тоже минималистичный: только кофе и вареные яйца, чтобы с утра насытить организм белком. В списке перекусов только полезные продукты: фисташки, сельдерей, огурцы и хумус.
«Если вы найдете полезную еду, которую действительно любите и от которой чувствуете себя хорошо, вы никогда не будете чувствовать себя обделенным», - продолжила Сеймур.
Обладательница премии «Золотой глобус» рассказала, что ее здоровый образ жизни помогает двигаться вперед, дает ей энергию и в целом дарит приятные ощущения. Сеймур предпочитает называть свои пищевые привычки не диетой, а правильным выбором, который она совершает каждый день.
Кроме того, актриса отмечает, что она продолжает постоянно двигаться: занимается силовыми тренировками и пилатесом. Также, по ее словам, на здоровье и внешний вид влияют ежедневные прогулки по пляжу, прием витаминов и правильный уход за кожей. Актриса, которая не раз заявляла, что никогда не прибегала к пластической хирургии, убеждена: «У женщин нет срока годности, если только они сами его не установят».