Житель Таллинна чуть не стал жертвой мошенников: «Звонящий действительно был очень убедительным»

«Со мной произошел случай, похожий на тот, о котором недавно писал Олав Озолин. Хотя в моем случае все было немного интереснее. Я получил сразу два между собой скоординированных звонка от мошенников. Если дочитаешь пост до конца, это будет для тебя полезно», - пишет Андро на своей странице в Facebook.