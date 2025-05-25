Житель Таллинна чуть не стал жертвой мошенников: «Звонящий действительно был очень убедительным»

Житель Таллина поделился 24 мая в Facebook тем, как ему позвонили мошенники, которые действовали очень умело и убедительно. К счастью, он не попался на их крючок. В своем посте Андро упомянул недавний случай с Олавом Озолином, которого также пытались обмануть, но отметил: звонок от двух аферистов, поступивший ему, оказался «более интересным».
«Со мной произошел случай, похожий на тот, о котором недавно писал Олав Озолин. Хотя в моем случае все было немного интереснее. Я получил сразу два между собой скоординированных звонка от мошенников. Если дочитаешь пост до конца, это будет для тебя полезно», - пишет Андро на своей странице в Facebook.