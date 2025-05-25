ВИДЕО «Кажется, она боится его». Анджелина Джоли избегала своего телохранителя в Каннах

Видео было снято во время премьеры фильма «Эддингтон» в Каннах, которую Анджелина Джоли посетила вместе с другими звездами. На кадрах видно, как актриса находится в компании личного охранника, но всячески избегает общения и даже зрительного контакта с ним.​

В одном из эпизодов телохранитель пытается что-то сказать Джоли, но она поворачивается к другому члену команды. На другом отрывке телохранитель берет букет цветов из рук актрисы, пока она общается с поклонником, что вызывает у Анджелины неоднозначную реакцию.​

В комментариях поклонники Джоли стали гадать, что могло стать причиной такого поведения актрисы.​

Одни предположили, что между ними произошла ссора, другие, что Анджелина просто устала: «Ей явно некомфортно»; «Кажется, она боится его»; «Похоже, ей нужна защита от собственной охраны».​