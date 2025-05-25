ВИДЕО «Кажется, она боится его». Анджелина Джоли избегала своего телохранителя в Каннах

В Cети обсуждают странное поведение Анджелины Джоли на Каннском кинофестивале. Поводом стал ролик, в котором актриса, по мнению пользователей, демонстративно игнорирует одного из своих телохранителей.
Видео было снято во время премьеры фильма «Эддингтон» в Каннах, которую Анджелина Джоли посетила вместе с другими звездами. На кадрах видно, как актриса находится в компании личного охранника, но всячески избегает общения и даже зрительного контакта с ним.
В одном из эпизодов телохранитель пытается что-то сказать Джоли, но она поворачивается к другому члену команды. На другом отрывке телохранитель берет букет цветов из рук актрисы, пока она общается с поклонником, что вызывает у Анджелины неоднозначную реакцию.
@vanessatresjolie Angelina Jolie's bodyguard awkard moment , she seems stress of havin him around 😅 #angelinajolie #cannes2025 #bodyguard #meme ♬ suono originale - ANGELINA JOLIE ALIKE
В комментариях поклонники Джоли стали гадать, что могло стать причиной такого поведения актрисы.
Одни предположили, что между ними произошла ссора, другие, что Анджелина просто устала: «Ей явно некомфортно»; «Кажется, она боится его»; «Похоже, ей нужна защита от собственной охраны».
Но были и те пользователи, кто, напротив, встали на защиту мужчины: «Он просто выполняет свою работу»; «Если бы были серьезные проблемы, она бы уже уволила его».