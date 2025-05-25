Легенда эстонского футбола оканчивает гимназию в 47 лет: ходил в школу в кепке и сидел на задней парте

Легенда эстонского футбола Андрес Опер, который забил рекордные 38 голов за национальную сборную, в юности бросил школу ради спорта. Но недавно Опер взял быка за рога и 20 июня получит аттестат об окончании гимназии.
Опер стал гостем утреннего шоу ETV Hommik Anuga, где рассказал о том, как спустя годы вновь сел за парту. «Была какая-то вещь, которая долго сидела в голове. В конце концов я собрался и сделал это», - рассказал он. Ведущая Ану Вяльба поинтересовалась: «А не слишком ли поздно?» «Хороший вопрос. Начинать ведь никогда не поздно. Или заканчивать. Были другие времена», - ответил футболист.
То, что Опер в свое время бросил школу, было удивительно еще потому, что его отец был директором, а мать - учительницей. «Я даже недавно пересматривал табели. Как только в моей жизни появился футбол, оценки резко ухудшились. А ведь я был хорошим учеником: учился на четверки, пятерки, иногда тройки. Потом я стал пропускать уроки и в итоге совсем выпал из учебного процесса. Тогда у меня просто не получалось совмещать. Сейчас все устроено по-другому, возможностей стало больше», - рассказал Опер.
Как тогда родители восприняли то, что сын не закончил школу? «У мамы с папой были разные мнения. Отец, кажется, видел что-то большее и сказал: "Пусть тогда мальчик занимается спортом"», - вспоминает футболист.
Жалеет ли сам Опер, что не окончил тогда школу? «Учитывая мою карьеру - пожалуй, жалеть не о чем. Некоторые смогли справиться и с тем, и с другим, но для меня это было сложно. Позже я уехал за границу. Так что, скорее, скажу: нет, о своей карьере я не жалею», - говорит Опер, чья профессиональная карьера продолжалась до 2013 года.
Смотрите выпуск передачи Hommik Anuga
В 1995 году он играл за футбольный клуб «Флора», а с 1999-2003 - в датском «Ольборге». После этого спортсмен провел два сезона в московском клубе «Торпедо», в 2005 году присоединился к голландскому - «Рода», где играл до 2009 года. В последние годы профессиональной карьеры Опер также играл в высшей лиге Кипра.
А каково было снова сесть за парту спустя почти 30 лет после того, как футболист бросил школу? Опер окончил 11-й и 12-й классы и честно признался, что сначала ему было неловко возвращаться в школу.
«Это постоянно крутилось у меня в голове. В первые школьные дни, когда нужно было быть на месте, я ходил в кепке и сидел на задней парте. Старался не привлекать к себе внимания. Потом один учитель, когда дошел в списке до моего имени, включил свет в классе, чтобы посмотреть, кто это. Было довольно забавно. Тогда я понял, что тут нечего стыдиться. Постепенно уверенность росла», - рассказал Опер.