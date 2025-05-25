Легенда эстонского футбола оканчивает гимназию в 47 лет: ходил в школу в кепке и сидел на задней парте

Опер стал гостем утреннего шоу ETV Hommik Anuga, где рассказал о том, как спустя годы вновь сел за парту. «Была какая-то вещь, которая долго сидела в голове. В конце концов я собрался и сделал это», - рассказал он. Ведущая Ану Вяльба поинтересовалась: «А не слишком ли поздно?» «Хороший вопрос. Начинать ведь никогда не поздно. Или заканчивать. Были другие времена», - ответил футболист.

То, что Опер в свое время бросил школу, было удивительно еще потому, что его отец был директором, а мать - учительницей. «Я даже недавно пересматривал табели. Как только в моей жизни появился футбол, оценки резко ухудшились. А ведь я был хорошим учеником: учился на четверки, пятерки, иногда тройки. Потом я стал пропускать уроки и в итоге совсем выпал из учебного процесса. Тогда у меня просто не получалось совмещать. Сейчас все устроено по-другому, возможностей стало больше», - рассказал Опер.

Как тогда родители восприняли то, что сын не закончил школу? «У мамы с папой были разные мнения. Отец, кажется, видел что-то большее и сказал: "Пусть тогда мальчик занимается спортом"», - вспоминает футболист.