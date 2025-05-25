Скоро разбогатеют: три знака Зодиака, которым повезет в июне 2025 года

Телец

Июнь принесет Тельцам настоящие финансовые прорывы. Успешно завершатся давние переговоры, хобби начнет приносить ощутимую прибыль, либо появится стабильный дополнительный доход. Ваше умение быть терпеливым, ценить качество и доводить дела до конца наконец-то будет щедро вознаграждено. Особенно повезет тем, кто работает в сфере красоты, дизайна, торговли или комфорта. Деньги пойдут в руки, когда вы будете делать то, что действительно любите.

Весы

Весы в июне могут внезапно разбогатеть или, по крайней мере, значительно укрепить свое финансовое положение. Вы давно шли к стабильности, и теперь приходит время собирать плоды. Ваша системность и способность видеть перспективу сыграют ключевую роль. Возможен неожиданный бонус, крупный заказ, выгодное предложение или даже наследство. Главное - не бояться брать ответственность и не откладывать важные шаги.

Козерог