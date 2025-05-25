Туристы рассказали о своих самых забавных ошибках в путешествиях

Каждый путешественник мечтает, чтобы следующая поездка прошла гладко и без проблем. Но, к сожалению, так бывает не всегда, и хорошо, если об этой оплошности не придется жалеть всю оставшуюся жизнь. Пользователи Reddit поделились самыми нелепыми ошибками, которые они допустили в путешествиях.
Так, пользователь с ником YourBetsAreOff рассказал, что во время недавней поездки в Китай и Японию постоянно совершал досадные языковые ошибки, о которых узнал только тогда, когда было уже слишком поздно.
«Все время, пока я был в Китае, я продолжал говорить "Сэ-сэ ма" думая, что "ма" в конце добавляет вежливости... Знаете, пытался звучать уважительно и дружелюбно. Но нет. Оказывается, "ма" используется в китайском языке для изменения утверждений в вопросы. Так что я в основном ходил и говорил всем "Спасибо, полагаю?" или "Спасибо, но нет". Думал, что я очень вежливый, но я просто всех сбил с толку своими странными пассивно-агрессивными благодарностями.
Конечно, никто ничего не сказал. Они просто вежливо улыбались. Наверное, решили, что я просто заблудившийся иностранец, старающийся изо всех сил... . В любом случае, учитесь на моей ошибке. Говорите просто "Сэ-сэ", не добавляя никакого "ма" в конце, если вы на самом деле не хотите задать вопрос», - рассказал турист.
Другие пользователи также принялись делиться курьезными историями.
Пользователь DryDependent6854 рассказал, что 12 лет назад он оказался заперт в ботаническом саду в японской Осаке, поскольку нигде не было таблички с указанием времени закрытия на английском языке. Забор при этом был настолько высокий, а замки настолько крепкие, что выбраться самостоятельно он не мог. В итоге, ему чудом удалось разыскать охранников. Турист попытался объяснить им, что случилось, и они выпустили бедолагу. Так что сидеть посреди деревьев до утра ему не пришлось.
Один из наиболее нелепых курьезов произошел с пользователем с ником Glittering_Bid1112, который, путешествуя по Индонезии, все время говорил людям, что встретится с ними после их смерти. Вместо «Сампай нанти» (увидимся позже) он ошибочко гворил «Сампай мати» (до самой смерти).
Тем временем, туристка с ником jdorn76 рассказала о забавном случае, который произошел с ней несколько лет назад в Риме. Они с мужем пошли на экскурсию в знаменитую Сикстинскую капеллу в Ватикане. На туристке был большой рюкзак, который в какой-то момент перевесил ее так, что женщина упала на спину, повалив еще нескольких туристов. Когда же к ней подошел охранник и предложил помочь подняться, она попросила дать ей еще 30 секунд, чтобы рассмотреть роспись на потолке: это был наилучший ракурс. Все вокруг смеялись, включая охранника.