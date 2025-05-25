Туристы рассказали о своих самых забавных ошибках в путешествиях

Так, пользователь с ником YourBetsAreOff рассказал, что во время недавней поездки в Китай и Японию постоянно совершал досадные языковые ошибки, о которых узнал только тогда, когда было уже слишком поздно.​

«Все время, пока я был в Китае, я продолжал говорить "Сэ-сэ ма" думая, что "ма" в конце добавляет вежливости... Знаете, пытался звучать уважительно и дружелюбно. Но нет. Оказывается, "ма" используется в китайском языке для изменения утверждений в вопросы. Так что я в основном ходил и говорил всем "Спасибо, полагаю?" или "Спасибо, но нет". Думал, что я очень вежливый, но я просто всех сбил с толку своими странными пассивно-агрессивными благодарностями.

Конечно, никто ничего не сказал. Они просто вежливо улыбались. Наверное, решили, что я просто заблудившийся иностранец, старающийся изо всех сил... . В любом случае, учитесь на моей ошибке. Говорите просто "Сэ-сэ", не добавляя никакого "ма" в конце, если вы на самом деле не хотите задать вопрос», - рассказал турист.

Другие пользователи также принялись делиться курьезными историями.