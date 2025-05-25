ФОТО Борис Джонсон в девятый раз стал отцом: как родители назвали ребенка

Вечером 24 мая Керри Джонсон опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила о рождении дочери. Как выяснилось, девочку, которая родилась 21 мая, назвали Поппи Элиза Джозефин Джонсон, или сокращенно - Попс, Поп Тарт.​

Керри Джонсон​ поделилсь в соцсети первыми фото с ребенком на руках: мать улыбается, прижимая к груди Попс. Керри опубликовала также фото с Борисом Джонсоном, который смотрит на новорожденную в розовой шапочке.​

Джонсон написала, что очень рада увидеть ребенка и не может на него насмотреться. Также она поблагодарила клинику университетского колледжа в Лондоне (University College London Hospitals, UCLH), в котором на свет появилась их с Борисом дочь. Отдельные слова благодарности - врачам Асма и Патрику, которые вели ее беременность.​

Керри написала, что трое младших детей счастливы, что у них родилась сестра. «Уилф, Роми и Фрэнк в восторге, особенно Роми, которая была в отчаянно нуждалась в младшей сестренке. Надела соответствующее платье. Последний участник банды», - говорится в заметке.

Пост о рождении Попс Керри подытоживает коротким предложением о возвращении домой и о том, как семья отметила появление девочки. «Вернулись из больницы, и время для коктейлей и пиццы с моей крошкой, которая дремлет на моих коленях. Жизнь стала еще лучше», - написала Керри Джонсон.​