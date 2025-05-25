ФОТО Борис Джонсон в девятый раз стал отцом: как родители назвали ребенка

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и его жена Керри в четвертый раз стали родителями. В соцсети пара поделилась, как младшие дети приветствовали нового члена семьи, пишет Фокус.
Вечером 24 мая Керри Джонсон опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила о рождении дочери. Как выяснилось, девочку, которая родилась 21 мая, назвали Поппи Элиза Джозефин Джонсон, или сокращенно - Попс, Поп Тарт.
Керри Джонсон поделилсь в соцсети первыми фото с ребенком на руках: мать улыбается, прижимая к груди Попс. Керри опубликовала также фото с Борисом Джонсоном, который смотрит на новорожденную в розовой шапочке.
Джонсон написала, что очень рада увидеть ребенка и не может на него насмотреться. Также она поблагодарила клинику университетского колледжа в Лондоне (University College London Hospitals, UCLH), в котором на свет появилась их с Борисом дочь. Отдельные слова благодарности - врачам Асма и Патрику, которые вели ее беременность.
Керри написала, что трое младших детей счастливы, что у них родилась сестра. «Уилф, Роми и Фрэнк в восторге, особенно Роми, которая была в отчаянно нуждалась в младшей сестренке. Надела соответствующее платье. Последний участник банды», - говорится в заметке.
Пост о рождении Попс Керри подытоживает коротким предложением о возвращении домой и о том, как семья отметила появление девочки. «Вернулись из больницы, и время для коктейлей и пиццы с моей крошкой, которая дремлет на моих коленях. Жизнь стала еще лучше», - написала Керри Джонсон.
Экоактивистка Кэрри Джонсон (до замужества Саймондс) стала женой Бориса Джонсона в мае 2021 года. В течение пяти лет у пары родилось четверо детей: сын Уилф (апрель 2020), дочь Роми (декабрь 2021), сын Фрэнк (июль 2023). При этом Борис Джонсон суммарно имеет девятерых детей: четверо появились в браке с журналисткой Мариной Вилер и есть еще внебрачный ребенок.