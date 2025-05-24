Skip to footer
Сб, 24.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи

Блэкаут поглотил Канны прямо перед вручением «Золотой пальмовой ветви»​

Юг Франции остался без электричества прямо перед завершение Каннского кинофестиваля.

Канны в день закрытия самого известного кинофестиваля погрузились во тьму прямо перед вручением «Золотой пальмовой ветви». Из-за перебоев с электричеством в городе возникли серьезные проблемы, пишет Униан.

Издание France24 пишет, что в Каннах отключились светофоры, а штаб-квартира кинофестиваля на короткое время осталась без света.

Организаторы заявили, что перешли на альтернативный источник питания, «что позволяет проводить мероприятия и показы в нормальных условиях, включая церемонию закрытия».

По предварительной информации, блэкаут вызван пожаром, вероятно, поджогом, на близлежащей электроподстанции.

Отключение затронуло город Канны и близлежащие населенные пункты, оставив без света 160 000 домохозяйств, сообщил оператор французской системы передачи электроэнергии RTE.

По словам представителя компании, обстоятельства поджога выясняются, добавив, что никаких арестов произведено не было.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх