Блэкаут поглотил Канны прямо перед вручением «Золотой пальмовой ветви»​

Канны в день закрытия самого известного кинофестиваля погрузились во тьму прямо перед вручением «Золотой пальмовой ветви». Из-за перебоев с электричеством в городе возникли серьезные проблемы, пишет Униан.
Издание France24 пишет, что в Каннах отключились светофоры, а штаб-квартира кинофестиваля на короткое время осталась без света.
Организаторы заявили, что перешли на альтернативный источник питания, «что позволяет проводить мероприятия и показы в нормальных условиях, включая церемонию закрытия».
По предварительной информации, блэкаут вызван пожаром, вероятно, поджогом, на близлежащей электроподстанции.
Отключение затронуло город Канны и близлежащие населенные пункты, оставив без света 160 000 домохозяйств, сообщил оператор французской системы передачи электроэнергии RTE.
По словам представителя компании, обстоятельства поджога выясняются, добавив, что никаких арестов произведено не было.