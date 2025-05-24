КТО ПРАВ? Женщина с ребенком своим поступком ошеломила весь самолет

Иногда авиаперелет может принять неожиданный оборот, если возникает спор с попутчиком. Особенно когда кто-то занимает твое заранее забронированное место и рассчитывает, что ты уступишь его по доброй воли. Именно в такую ситуацию попала 27-летняя женщина, чья позиция по отношению к матери с ребенком вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях: поступила ли она эгоистично или, наоборот, справедливо?
Женщина забронировала место у окна для шестичасового перелета за два месяца до вылета. «Во время полета я испытываю тревожность, но вид из окна меня успокаивает. К тому же я довольно высокая, и мне нравится задремать, прислонившись к иллюминатору», – объяснила она.