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Сб, 24.05.2025
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КТО ПРАВ? Женщина с ребенком своим поступком ошеломила весь самолет

Перевод: Влада Лаевалинд
Перелет с детьми. Фото иллюстративное.

Иногда авиаперелет может принять неожиданный оборот, если возникает спор с попутчиком. Особенно когда кто-то занимает твое заранее забронированное место и рассчитывает, что ты уступишь его по доброй воли. Именно в такую ситуацию попала 27-летняя женщина, чья позиция по отношению к матери с ребенком вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях: поступила ли она эгоистично или, наоборот, справедливо?

Женщина забронировала место у окна для шестичасового перелета за два месяца до вылета. «Во время полета я испытываю тревожность, но вид из окна меня успокаивает. К тому же я довольно высокая, и мне нравится задремать, прислонившись к иллюминатору», – объяснила она.

Когда она зашла в самолет, ее ждал неприятный сюрприз – на ее месте уже расположилась женщина примерно тридцати лет с маленьким сыном. Когда она вежливо попросила освободить ее место, мать мальчика отреагировала неожиданно: «Ты не можешь хоть раз поступить по-доброму и сделать день ребенка лучше?»

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