КТО ПРАВ? Женщина с ребенком своим поступком ошеломила весь самолет

Иногда авиаперелет может принять неожиданный оборот, если возникает спор с попутчиком. Особенно когда кто-то занимает твое заранее забронированное место и рассчитывает, что ты уступишь его по доброй воли. Именно в такую ситуацию попала 27-летняя женщина, чья позиция по отношению к матери с ребенком вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях: поступила ли она эгоистично или, наоборот, справедливо?