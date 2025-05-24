У известного американского певца диагностировали редкое заболевание

Отмечается, что у 76-летнего мужчины обнаружили нормотензивную гидроцефалию (НТГ) - это заболевание, которое вызвано скоплением жидкости в мозге и проявляется неупорядоченной походкой и проблемами со слухом и зрением. Из-за своего состояния артист отменил все запланированные выступления в Великобритании, Канаде и США до лета 2026 года.
«Мне искренне жаль разочаровывать нашу аудиторию, и спасибо за понимание», - отметил Билли.
Известно, что Джоэлу стало хуже после недавних концертов. Медики рекомендовали воздержаться от любых выступлений и пройти лечение.
Билли Джоэл - один из самых успешных соло-музыкантов за всю историю США. Он получил немало престижных наград, в частности, пять статуэток «Грэмми» и включен в Зал славы рок-н-ролла в 1999 году. Самые известные его композиции - это Piano Man, We Didn't Start the Fire, Uptown Girl и другие.