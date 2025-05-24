Таллинн тоже в списке: португальский город признали лучшим в Европе для отдыха с подругами

Порту признали лучшим городом Европы для посещение в компании с девушками-подругами в этом году, пишет Униан. В число лучших вошла и столица Эстонии.
Согласно свежему исследованию Titan Travel, третий по величине город Португалии является идеальным местом для отдыха, воссоединения и создания незабываемых воспоминаний, возглавляя рейтинг с впечатляющими 8,68 из 10 баллов.
Авторы анализа отмечают, что Порту предлагает сочетание культуры, доступности, безопасности и веселья, и все это в пешеходном городском пейзаже. При этом город предлагает 89 спа-салонов и оздоровительных центров, идеально подходящих для девчачьего отдыха после дня осмотра достопримечательностей.
Также в Порту доступны 76 пабов и клубов, для танцев всю ночь напролет, и еще 647 недорогих заведений, для долгих обедов и поздних ужинов.
При этом, с индексом безопасности 66,99 и минимальным количеством влажных дней в течение года, Порту является желанным местом отдыха круглый год. И все это по вполне доступным ценам.
Топ-10 лучших городов для путешествия с подругами:
- Порту
- Флоренция
- Эдинбург
- Бордо
- Лиссабон
- Амстердам
- Прага
- Афины
- Венеция
- Таллинн