Отмененный тур и испорченная репутация: звезду Евровидения обвиняют в насилии

К удивлению многих, представители Швеции KAJ со своей песней о банном ритуале заняли лишь четвертое место в финале песенного конкурса Евровидение. Однако еще большим сюрпризом был национальный отбор, в котором победитель конкурса Монс Сельмерлёв занял второе место. Впрочем, это время для артиста было особенно сложным - он попал в громкий скандал с разводом и обвинялся в насилии и употреблении наркотиков.