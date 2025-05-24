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Сб, 24.05.2025
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Отмененный тур и испорченная репутация: звезду Евровидения обвиняют в насилии

Монс Сельмерлёв

К удивлению многих, представители Швеции KAJ со своей песней о банном ритуале заняли лишь четвертое место в финале песенного конкурса Евровидение. Однако еще большим сюрпризом был национальный отбор, в котором победитель конкурса Монс Сельмерлёв занял второе место. Впрочем, это время для артиста было особенно сложным - он попал в громкий скандал с разводом и обвинялся в насилии и употреблении наркотиков.

Сельмерлёв стал известен в 2015 году, когда с песней Heroes одержал победу на Евровидении. Последовав примеру Loreen, музыкант в этом году снова пытался попасть на конкурс, однако к удивлению многих уступил «банной» группе KAJ, которая исполнила на конкурсе песню Bara bada bastu.

В финале шведы остались лишь четвертыми, хотя и были абсолютным фаворитом букмекеров.

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