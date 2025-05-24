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Сб, 24.05.2025
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Врачи предупреждают: это состояние может настигнуть неожиданно и привести к смерти

Перевод: Влада Лаевалинд
Фото иллюстративное.

Когда умирает близкий человек, происходит расставание или случается сильное разочарование, в душе возникает болезненная пустота, у которой есть название - синдром разбитого сердца. Оказывается, от него можно даже умереть, и чаще всего это происходит именно с мужчинами.

Медицинское название синдрома разбитого сердца - кардиомиопатия такоцубо. Такой диагноз ставится, когда из-за воздействия стрессовых гормонов, например, адреналина, сердце не может нормально сокращаться. Это серьезное состояние, возникающее в период сильного стресса и под влиянием интенсивных эмоций - врачи относятся к нему очень серьезно.

Хотя известно, что синдром чаще встречается у женщин, недавнее исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показывает: смертность от этого недуга у мужчин более чем в два раза выше. Интересный вывод работы: у женщин синдром провоцируется скорее эмоциональным стрессом, а у мужчин - физическим.

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