Врачи предупреждают: это состояние может настигнуть неожиданно и привести к смерти

Когда умирает близкий человек, происходит расставание или случается сильное разочарование, в душе возникает болезненная пустота, у которой есть название - синдром разбитого сердца. Оказывается, от него можно даже умереть, и чаще всего это происходит именно с мужчинами.
Медицинское название синдрома разбитого сердца - кардиомиопатия такоцубо. Такой диагноз ставится, когда из-за воздействия стрессовых гормонов, например, адреналина, сердце не может нормально сокращаться. Это серьезное состояние, возникающее в период сильного стресса и под влиянием интенсивных эмоций - врачи относятся к нему очень серьезно.