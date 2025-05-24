У вокалиста Queen Фредди Меркьюри, умершего в 1991 году, нашлась тайная дочь

Долгое время общественность думала, что Фредди Меркьюри умер, так и не оставив после себя наследников. Однако теперь вскрылись новые факты из его биографии.
Сейчас по Сети распространяется информация, согласно которой у Фредди Меркьюри все это время была биологическая дочь. Этот факт вскрывается в только готовящейся к печати книге «С любовью, Фредди», которая осветит биографию музыканта. Однако некоторые материалы книги уже попали в распоряжение журналистов.
Оказалось, что в произведении будет рассказана история тайной дочери Фредди Меркьюри, чье существование скрывалось до настоящего момента. Девочка появилась на свет в 1976 году, и о ее рождении знал только ближний круг: родители артиста, его сестра, участники группы и его возлюбленная Мэри Остин.
Матерью ребенка стала жена близкого друга Фредди Меркьюри, с которой он закрутил интрижку. Об этой любовной связи певца практически ничего не известно. Женщина, называющая себя дочерью Меркьюри, утверждает, что воспитывала ее мать, хотя она всегда знала, кто является ее отцом.
«Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был предан мне. Обстоятельства моего рождения могут показаться, по меркам большинства людей, необычными и даже возмутительными. Это не должно удивлять. Это никогда не умаляло его приверженности любить и заботиться обо мне. Он лелеял меня как драгоценную вещь», - говорит тайная дочь артиста.
Сейчас наследнице Меркьюри уже 48 лет. Она живет в Европе и работает врачом. Кроме того, она уже воспитывает собственных детей. Дочь певца уверяет, что не хочет денег и славы, но желает просто раскрыть всю правду. По ее словам, прямо перед смертью Фредди Меркьюри передал ей 17 томов личных дневников, которые она все это время держала в секрете. Теперь же все материалы она передала Лесли-Энн Джонс, которая пишет биографию артиста.
Автор книги верит в правдивость истории о тайной дочери звезды. «Мой инстинкт подсказывал мне сомневаться во всем, но я абсолютно уверена, что она не фантазерка. Никто не мог бы все это подделать. Зачем ей работать со мной три с половиной года, ничего не требуя?» - говорит Лесли-Энн Джонс.
Кроме того, автор уверяет, что у женщины и так досточно средств. «По моему опыту, фантазеры, а я встречала несколько, ищут мгновенного удовлетворения, известности и вознаграждения, - размышляет Лесли-Энн Джонс. - Она никогда не просила денег. Она не хочет признания. И Фредди, и ее отчим оставили ее чрезвычайно богатой. Она была обеспечена не по завещанию Фредди, а по частному, юридическому соглашению, поэтому никто не найдет ее там».