У вокалиста Queen Фредди Меркьюри, умершего в 1991 году, нашлась тайная дочь

Сейчас по Сети распространяется информация, согласно которой у Фредди Меркьюри все это время была биологическая дочь. Этот факт вскрывается в только готовящейся к печати книге «С любовью, Фредди», которая осветит биографию музыканта. Однако некоторые материалы книги уже попали в распоряжение журналистов.

Оказалось, что в произведении будет рассказана история тайной дочери Фредди Меркьюри, чье существование скрывалось до настоящего момента. Девочка появилась на свет в 1976 году, и о ее рождении знал только ближний круг: родители артиста, его сестра, участники группы и его возлюбленная Мэри Остин.

Матерью ребенка стала жена близкого друга Фредди Меркьюри, с которой он закрутил интрижку. Об этой любовной связи певца практически ничего не известно. Женщина, называющая себя дочерью Меркьюри, утверждает, что воспитывала ее мать, хотя она всегда знала, кто является ее отцом.

«Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был предан мне. Обстоятельства моего рождения могут показаться, по меркам большинства людей, необычными и даже возмутительными. Это не должно удивлять. Это никогда не умаляло его приверженности любить и заботиться обо мне. Он лелеял меня как драгоценную вещь», - говорит тайная дочь артиста.