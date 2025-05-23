Нетерпеливые пассажиры самолетов рискуют получить штраф в 60 евро

В Турции нетерпеливые пассажиры, которые слишком спешат выйти из самолета, могут столкнуться со штрафом в 60 евро

В частности, новый запрет будет касаться людей, которые отстегивают ремень безопасности слишком рано и встают до того, как самолет подъехал к терминалу.

Нововведение предусматривает, что пассажиры будут оставаться на своих местах даже после того, как табло с ремнем безопасности будет выключено, поскольку турецкое управление гражданской авиации надеется, что люди будут вставать только тогда, когда подойдет очередь их ряда высаживаться.

Впрочем, многие пассажиры раскритиковали эту идею, объяснив, что часто они встают с места сразу после посадки, просто чтобы немного размять ноги, но это не значит, что они намерены бежать впереди всех на выход из самолета.

«Я стою, потому что я сидел часами. Я не подрезаю людей и не питаю иллюзий, что доберусь куда-то быстрее», - возразил один из пользователей Reddit.