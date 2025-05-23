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Пт, 23.05.2025
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В Тарту неизвестный ограбил ребенка

Фото статьи

В социальных сетях мать опубликовала сообщение о том, что 20 мая вечером на ее сына напал мужчина, пытавшийся отобрать у него пять евро. Полиция ведет сбор доказательств, чтобы установить личность нападавшего.

Эло, мама 9-летнего мальчика, обратилась в Facebook к жителям района Супилинн с просьбой помочь установить личность мужчины, напавшего на ее сына.

«Дорогие жители Супилинна! Обращаюсь к вам за помощью в связи с нападением на ребенка», - написала Эло в своем посте.

По ее словам, во вторник, 20 мая 2025 года, около 17:00, неизвестный мужчина ударил ее сына по голове и отобрал у него пять евро. Нападение произошло на перекрестке улиц Эмайыги и Вяйке-Эмайыги. Предположительно, преступник скрылся по улице Вяйке-Эмайыги в сторону Оа или по улице Эмайыги.

Эло просит всех, у кого в этом районе или поблизости есть камеры видеонаблюдения, просмотреть записи за 20 мая в промежутке с 16:45 до 17:20. Также она прикрепила фотографию с отмеченным местом происшествия.

Мужчина напал на ребенка в районе, отмеченном кругом.

Эло также приводит описание нападавшего:

«Внешность нападавшего: мужчина среднего телосложения, рост около 180 см, на вид 30-40 лет. На нем была светло-голубая футболка, черная зимняя шапка, черные спортивные штаны. На правой руке, выше локтя, татуировка в виде розы красного цвета. Говорил по-эстонски, без бороды и усов».

В завершение своего поста она пишет: «Будем благодарны за любую информацию». Связаться с Эло можно по электронной почте: e.l.kaivo@gmail.com.

Полиция продолжает сбор доказательств

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Марлен Мийласте сообщила, что вечером в среду, после пяти часов, в полицию поступило сообщение о пострадавшем мальчике в тартуском районе Супилинн.

«На месте выяснилось, что взрослый мужчина попросил у мальчика деньги. Когда ребенок отказался их отдать, мужчина ударил и толкнул его. У мальчика в руке было пять евро, которые мужчина забрал. Прибывшая скорая помощь осмотрела травмы ребенка - к счастью, госпитализация не понадобилась», - сказала Мийласте.

«Полиция отреагировала быстро, обследовала окрестности, пытаясь найти мужчину, подходящего под данное описание. К сожалению, подозреваемого обнаружить не удалось. Полиция продолжает осматривать возможные маршруты побега и искать камеры видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать инцидент или подозреваемого. На данный момент таких записей обнаружено не было. Следственные действия продолжаются», - добавила она.

«Полиция выражает благодарность смелому мальчику, который, несмотря на испуг и стресс, сотрудничал с правоохранителями».

Мужчина, напавший на ребёнка, был на вид около 40 лет, ростом примерно 180–185 см, говорил по-эстонски. На нём была чёрная шапка, футболка в голубых тонах и чёрные спортивные штаны.

Полиция просит всех, кто видел произошедшее или мужчину, подходящего под это описание, сообщить информацию следователю по телефону 5590 8476 или по номеру экстренной помощи 112.

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