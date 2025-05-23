В Тарту неизвестный ограбил ребенка

Эло, мама 9-летнего мальчика, обратилась в Facebook к жителям района Супилинн с просьбой помочь установить личность мужчины, напавшего на ее сына.

«Дорогие жители Супилинна! Обращаюсь к вам за помощью в связи с нападением на ребенка», - написала Эло в своем посте.

По ее словам, во вторник, 20 мая 2025 года, около 17:00, неизвестный мужчина ударил ее сына по голове и отобрал у него пять евро. Нападение произошло на перекрестке улиц Эмайыги и Вяйке-Эмайыги. Предположительно, преступник скрылся по улице Вяйке-Эмайыги в сторону Оа или по улице Эмайыги.

Эло просит всех, у кого в этом районе или поблизости есть камеры видеонаблюдения, просмотреть записи за 20 мая в промежутке с 16:45 до 17:20. Также она прикрепила фотографию с отмеченным местом происшествия.

Мужчина напал на ребенка в районе, отмеченном кругом. Фото: Erakogu

Эло также приводит описание нападавшего:

«Внешность нападавшего: мужчина среднего телосложения, рост около 180 см, на вид 30-40 лет. На нем была светло-голубая футболка, черная зимняя шапка, черные спортивные штаны. На правой руке, выше локтя, татуировка в виде розы красного цвета. Говорил по-эстонски, без бороды и усов».

В завершение своего поста она пишет: «Будем благодарны за любую информацию». Связаться с Эло можно по электронной почте: e.l.kaivo@gmail.com.

Полиция продолжает сбор доказательств