«С нетерпением ждем!» В семье Танеля Кийка ожидается пополнение

«С радостью ждем нового члена семьи», - пишет политик в своей публикации.

Недавно супружеская пара отметила годовщину отношений - они вместе уже 16 лет. В семье уже подрастает один ребенок.

Танель и Марии поженились 15 июля 2015 года. Свадебное торжество прошло в кругу самых близких друзей и семьи, а в свадебное путешествие молодожены отправились в Хорватию.