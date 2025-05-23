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Пт, 23.05.2025
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«С нетерпением ждем!» В семье Танеля Кийка ожидается пополнение

Фото статьи

Член Рийгикогу и Социал-демократической партии Танель Кийк сообщил в социальных сетях, что у него и его жены Марии вскоре родится второй ребенок.

«С радостью ждем нового члена семьи», - пишет политик в своей публикации.

Недавно супружеская пара отметила годовщину отношений - они вместе уже 16 лет. В семье уже подрастает один ребенок.

Танель и Марии поженились 15 июля 2015 года. Свадебное торжество прошло в кругу самых близких друзей и семьи, а в свадебное путешествие молодожены отправились в Хорватию.

В 2020 году тогдашний министр социальных дел Танель рассказал в передаче Hommik Anuga, что в будние дни он видит своего ребенка довольно редко, но по выходным полностью посвящает себя семье.

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