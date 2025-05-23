«С нетерпением ждем!» В семье Танеля Кийка ожидается пополнение

Член Рийгикогу и Социал-демократической партии Танель Кийк сообщил в социальных сетях, что у него и его жены Марии вскоре родится второй ребенок.
«С радостью ждем нового члена семьи», - пишет политик в своей публикации.
Недавно супружеская пара отметила годовщину отношений - они вместе уже 16 лет. В семье уже подрастает один ребенок.
Танель и Марии поженились 15 июля 2015 года. Свадебное торжество прошло в кругу самых близких друзей и семьи, а в свадебное путешествие молодожены отправились в Хорватию.
В 2020 году тогдашний министр социальных дел Танель рассказал в передаче Hommik Anuga, что в будние дни он видит своего ребенка довольно редко, но по выходным полностью посвящает себя семье.