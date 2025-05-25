Эти собаки умирают первыми: породы с самой короткой жизнью

Если вы не знали, какие собаки очень мало живут, то запомните, что крупные и гигантские породы чаще всего имеют меньшую продолжительность жизни. Их организм тратит больше ресурсов на рост, чем на восстановление клеток, а значит, быстрее изнашивается. В результате - тяжелые заболевания, включая онкологию, проблемы с сердцем, опорно-двигательной системой.

На сайте rockykanaka сказано, что в ТОП-10 собак, которые живут меньше всех, попало несколько пород. Вы удивитесь, но их нечасто можно встретить на улице любого города.

Ирландский волкодав

Если ветеринары будут вам объяснять, какие собаки очень мало живут, эта точно попадет в перечень. Ирландский волкодав живёт в среднем 6-8 лет. Причины - предрасположенность к раку костей, сердечным заболеваниям и дисплазии.

Бернский зенненхунд

Эта собака известна своим добродушием и дружелюбием. Но продолжительность жизни у нее - всего 7-10 лет. Основные проблемы: рак, дисплазия, заворот кишок.

Немецкий дог

Своим внушительным ростом дог завораживает всех. Но живет он в среднем всего 7-10 лет. В его случае данная проблема звучит особенно остро - чем выше и тяжелее собака, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Леонбергер

Собака с «львиным» обликом и добрым сердцем, леонбергер живет около 9 лет. Уязвим к раку костей, завороту желудка и проблемам с суставами.

Ньюфаундленд