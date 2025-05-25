Еда, от которой быстро растет живот: восемь самых вредных продуктов

Рафинированные углеводы (белый хлеб, макароны, выпечка). Это сильно переработанные продукты, которые лишены клетчатки и питательных веществ. Они повышают уровень сахара в крови, увеличивают накопление жира (особенно висцерального жира на животе) и вызывают воспаление.

Добавленный сахар (газировка, конфеты, выпечка). Также приводит к образованию жира на животе. Чрезмерное потребление фруктозы может привести к ожирению печени, резистентности к инсулину и воспалению. Добавленный сахар способствует образованию жира на животе и нарушению обмена веществ.

Трансжиры (частично гидрогенизированные масла). Эти искусственные жиры запрещены во многих местах, но все еще присутствуют в некоторых обработанных продуктах. Они увеличивают маркеры воспаления и отложение жира на животе.

Обработанное мясо (бекон, сосиски, хот-доги). Содержит консерванты, натрий и конечные продукты гликирования (AGE). Оно связано с воспалением и повышенным риском ожирения и сердечных заболеваний.

ареная пища (картофель фри, жареная курица). Часто готовится на нездоровых маслах с высоким содержанием жиров омега-6 и трансжиров. Способствует окислительному стрессу и накоплению жира.

Алкоголь (особенно пиво и коктейли с сахарными добавками). Чрезмерное потребление нарушает кишечные бактерии и функцию печени. Способствует накоплению жира в центральной (животной) зоне и ухудшает метаболизм.

Искусственные подсластители (аспартам, сукралоза). Могут показаться лучшим вариантом для вашей талии, но на самом деле они вызывают воспаление. Подсластители способны изменить кишечную микробиоту и толерантность к глюкозе у некоторых людей.