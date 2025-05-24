Необычной вакансией поделилась в TikTok Фелити Абботт - хозяйка рекрутинговой компании Found by Felicity.

То есть для кошки ищут не просто сиделку, а настоящую персональную ассистентку с неординарными обязанностями. Среди основных обязанностей, помимо концертов классической музыки, также - постоянное внимание к кошке, кормление, уход за шерстью и ежемесячные походы в элитный универмаг - для покупки новых игрушек.

«У этого животного жизнь лучше, чем у большинства людей», - подытожила Фелити.

Вакансия мгновенно стала вирусной. Видео собрало сотни комментариев от пользователей. Многие заявили, что с радостью бы взялись за такую работу, даже если начальником будет кошка. Профессиональные детские няни делилась собственным опытом: столько не платят в большей части семей.