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Сб, 24.05.2025
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Кошке ищут няньку с зарплатой 77 евро в час: для нее нужно играть на пианино (1)

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Объявление о поиске няни для британской короткошерстной кошки в Лондоне вызвало бурю обсуждений в интернете из-за странных ежедневных обязанностей. Для кошки нужно играть классику на пианино и возить ее на шоппинг.

Необычной вакансией поделилась в TikTok Фелити Абботт - хозяйка рекрутинговой компании Found by Felicity.

@foundbyfelicity Would you do this job? #work #jobs #london #career #recruitment #catsitter #cat #newjob #worklife #humour ♬ original sound - Feli

То есть для кошки ищут не просто сиделку, а настоящую персональную ассистентку с неординарными обязанностями. Среди основных обязанностей, помимо концертов классической музыки, также - постоянное внимание к кошке, кормление, уход за шерстью и ежемесячные походы в элитный универмаг - для покупки новых игрушек.

«У этого животного жизнь лучше, чем у большинства людей», - подытожила Фелити.

Вакансия мгновенно стала вирусной. Видео собрало сотни комментариев от пользователей. Многие заявили, что с радостью бы взялись за такую работу, даже если начальником будет кошка. Профессиональные детские няни делилась собственным опытом: столько не платят в большей части семей.

Вакансия очень быстро закрылась. Надеемся, у кошки все хорошо, и британская короткошерстная уже слушает Шопена.

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