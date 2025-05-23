Филипп Киркоров госпитализирован в Москве

Филипп Киркоров попал в больницу. Как сообщает российские СМИ, Филипп Киркоров сейчас находится под наблюдением врачей отделения экстренной хирургии частной клиники.

Уточняется, что у Филиппа Киркорова возникли проблемы со здоровьем, которые были спровоцированы недавним сильным ожогом.

Пластический хирург Тимур Хайдаров сообщил, что у Филиппа Киркорова плохо заживает рана. Процесс востановления осложнен тем, что Филипп Киркоров страдает сахарным диабетом.

Медики прикладывают максимум усилий, чтобы как можно скорее поставить Киркорова на ноги.

Уточняется, что Филипп Киркоров находится в больнице уже две недели. К врачам он попал практически сразу после своего дня рождения. 30 апреля ему исполнилось 58 лет.

В этом году он отмечает сорокалетие своей творческой деятельности. Но пока все выступления приостановлены.

Сильные ожоги Филипп Киркоров получил во время своего шоу в Санкт-Петербурге. На певце загорелась куртка, но он не остановил выступление и обратился за помощью только после концерта.